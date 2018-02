¿Qué ha hecho Lola Solana, la 'reina de la gestión', en la última gran caída del mercado?

Lola Solana, gestora de 'Santander Small Caps España'.

Lola Solana, que pilota 'Santander Small Caps España', ve la caída como una oportunidad. No es la única ya que la mayoría de expertos defiende que este retroceso del mercado puede aflorar grandes oportunidades para los inversores que estén dispuestos a asumir una vuelta de la volatilidad.

Muchos son los gestores de fondos que en las últimas semanas, y con un mes de enero tan alcista como el que tuvieron los mercados, hablaban de complacencia y auguraban una corrección en el corto plazo. Pero ninguno de ellos se podía siquiera imaginar que una gran corrección se produciría en apenas 24 horas y dejaría titulares, como el visto en la madrugada del pasado lunes, con el Dow Jones cerrando con su mayor caída diaria desde el año 2011 (y la mayor en puntos de la historia).

Una de esas gestoras a las que sorprendió la virulencia de la caída de Wall Street fue a Lola Solana, que gestiona desde hace 14 años el fondo Santander Small Caps España, el producto de bolsa de nuestro país más rentable del año pasado, con rentabilidades cercanas al 30%, y que atesora actualmente un patrimonio de 1.145 millones de euros, tras haber crecido un 23% en el último mes.

"Cuando vi que la caída anoche [el lunes] en Wall Street había sido del 4%, pensé: Dios mío, verás mañana Europa. Empecé a mirar por qué se había producido la caída y advertí que no había sido por nada concreto, sino que se debió al repunte de bonos, a la volatilidad en máximos, al pico del mercado con un mes de enero que no había sido tan alcista en los últimos 20 años y empezaron a saltar las alertas, que provocaron caídas y obligaron a muchos fondos a vender acciones", explica Solana.

Pese a ello, la jornada de ayer fue prácticamente como cualquier otra para la gestora, que se mostraba tranquila ante las caídas injustificadas del mercado en muchos casos. La pregunta es obligada: ¿ha aprovechado para comprar? No responde, pero sí defiende que esta vez hay que ver la caída del mercado más como una oportunidad de compra que de venta. "No estoy preocupada porque los beneficios empresariales y las ventas siguen al alza, no tenemos inflación, los tipos siguen bajos, hay crecimiento sincronizado en todo el mundo... así que sigo teniendo una visión positiva sobre el mercado de acciones. En estos recortes hay que aprovechar para hacer stock picking. Los gestores tenemos que utilizar la volatilidad, manteniendo la calma y la sangre fría porque las aguas volverán a su cauce", afirma Solana.

De hecho, la gestora, que protagoniza el primer anuncio en televisión que ha hecho un banco nunca sobre un fondo de inversión de renta variable, reconoce que estas caídas le sirven de ayuda para gestionar el dinero nuevo que ha entrado en el fondo en el arranque de año (191 millones de euros, según los últimos datos que ofrece Morningstar), ya que "siempre es mejor gestionar un fondo cuando el mercado está más barato. Que haya correcciones, si además éstas vienen de Estados Unidos y no de las compañías que tengo en cartera, me facilita mucho la gestión", matiza la gestora.

