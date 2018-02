La bolsa europea retrocede a niveles de compra, mínimos del pasado agosto

Un particular cóctel explosivo que mezcla tensiones en los bonos soberanos, una mayor inflación y el ritmo de las políticas monetarias viene elevando las pulsaciones del mercado desde hace días. Hasta que este martes desató el pánico, lo que se reflejó en un fuerte repunte de la volatilidad, que evidenció el componente más irracional de los sistemas automáticos de las mesas de trading y que llevó a gestores y a inversores a tener que respirar profundo, y a intentar apartar lo emocional, antes de comprender que el crash, que llevó al Dow Jones a desplomarse un 4,6%, es "más una oportunidad de comprar que el inicio de una corrección más profunda", según lo describe el director de estrategia de Ecotrader, Joan Cabrero, con quien coinciden la mayoría de las firmas de inversión.

Porque en el fondo, poco o nada ha cambiado en lo fundamental, y tanto el sólido crecimiento económico, las positivas previsiones y el buen momento de los beneficios empresariales siguen intactos, apoyando un contexto alcista en las bolsas de Estados Unidos y Europa, a corto y medio plazo. Una de las grandes manos del mercado, JP Morgan, lo resume drásticamente: "Con el PER –veces que el beneficio está recogido en el precio– del S&P 500 del año próximo ahora por debajo de las 16 veces, los impactos positivos adicionales de la reforma tributaria de Trump y la estabilización de las rentabilidades de los bonos, vemos ocasión de entrar en bolsa".

No es tarea fácil asumir esta postura cuando, como ocurrió ayer, las ventas continuaron durante la madrugada en Asia, donde el Nikkei llegó a ceder un 7%, y siguieron inundando Europa durante la mañana. El EuroStoxx 50 perdía un 3,3% en el peor momento de la sesión, el Dax 30 llevó los números rojos hasta el 3,6% y el Ibex 35 se dejó un 3,4% cuando las caídas parecían no encontrar freno. "En momentos así, observas los fuertes descensos y te preguntas si el modelo con el que trabajas ha variado sustancialmente, hasta el punto de verte obligado a cambiar de estrategia, pero, en el caso actual, no ha cambiado nada", reflexiona Ignacio Perea, director de inversiones de Tressis.

De hecho, los índices del Viejo Continente matizaron las pérdidas al final de la jornada –el EuroStoxx 50 cerró con una caída del 2,4 % y el Ibex 35 del 2,42 %– y los selectivos norteamericanos hasta probaron de nuevo los números verdes, destacando el tecnológico Nasdaq 100. "El hecho de que el cierre fuera muy lejos de los mínimos intradía es algo que refuerza la idea de que el alcance o aproximación a la zona de mínimos que marcaron índices como el Dax 30 alemán –en los 12.000 puntos– o el EuroStoxx 50 –en los 3.390 enteros– el pasado mes de agosto es una oportunidad inmejorable para comprar renta variable en busca de que, desde ahí, asistamos a, cuando menos, subidas hacia los altos del año, lo que en muchos casos hace que la ecuación rentabilidad riesgo vuelva a ser muy atractiva", incide Cabrero, quien ha aumentado 6 puntos de exposición a bolsa.

Las claves del 'crash'

La publicación del dato del viernes pasado de incremento de salarios en Estados Unidos –aumentaron un 2,9% interanual en enero, por encima del 2,6% estimado– fue el origen del desplome aquel día. Este, sin embargo, es sólo uno de varios factores relacionados que han llevado durante los últimos días a los inversores a vender renta variable de forma general.

El resumen, indican los expertos, es la aversión que están mostrando los inversores al riesgo de que la inflación repunte rápidamente, llevando a los principales bancos centrales del mundo –Reserva Federal estadounidense y Banco Central Europeo– a normalizar sus políticas más rápido de lo estimado. Desde Mirabaud Asset Management lo resumen: "El desplome de las bolsas se debe, ante todo, al temor de una rápida subida de la inflación, además de a una subida de los tipos de interés más acusada de la prevista por parte de la Fed, lo que ha generado una subida de los tipos de bonos".

Y es que la deuda lleva ya más de un mes reaccionando con alzas importantes en rentabilidad:_el bono estadounidense con vencimiento a 10 años ha pasado del 2,4% que ofrecía a mediados de diciembre, hasta el 2,8% actual; el alemán, en el mismo periodo, pasa del 0,3% al 0,7 %. Además, la referencia estadounidense con vencimiento a 1 año ya está en niveles próximos al dividendo estimado para el S&P 500 en 2018, algo que coloca a estos bonos como una posible alternativa frente a la renta variable. Ante esto, el mercado mostraba una alta dosis de complacencia, con una volatilidad implícita en EEUU que se había mantenido entre 9 y 16 puntos a lo largo de todo el año 2017.

Con este escenario, la volatilidad ha desempeñado un papel clave en los últimos movimientos de las bolsas, superando ayer los 40 puntos por primera vez desde 2015. Desde JP Morgan explican qué fue lo que propició el acelerón de las caídas en las últimas horas de la bolsa estadounidense el lunes: "A media sesión el momentum del S&P 500 pasó a ser negativo y esto hizo que las estrategias que replican las tendencias del mercado vendiesen. Estas ventas por técnico, en ausencia de compradores por fundamentales, originaron el flash crash". Incluso se aventuran a dar cifras.

PUBLICIDAD