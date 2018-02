Nada cambia: la mejora de beneficio se mantiene en torno al 9% en el año

¿Es esto un 'crash'?



No. Es un ajuste ante el Plan Fiscal de Trump. Una parte muy importante de los dólares que había en los paraísos fiscales vuelve a los EEUU. No es dinero de inversión propiamente sino dinero ocioso por motivos meramente fiscales.



Entonces, ¿por qué tanta histeria?



Es lógico que habiendo salido ya las manos fuertes lo que quedan son los pequeños inversores. Los pequeños inversores curiosamente son los más apalancados. No está estudiado por la psicología, pero desde Bernoulli se sabe que los ricos tienen una aversión al riesgo mayor que los pobres. Es esta diferente aversión al riesgo la que explica en parte, por ejemplo, que el 80% de la riqueza del mundo esté en tan pocas manos. Si fueran pocos aunque en grandes cantidades habría movimientos ordenados. Las manos fuertes ya estaban fuera antes del viernes. Por eso no es un Crash. Un Crash implica la muerte financiera de las manos fuertes. Ni siquiera el Crash de 2008 fue gran cosa, gracias a los Bancos Centrales.



Existe mucha histeria además porque



¿Nadie tiene ni idea entonces?



Los que lo saben no lo dicen, porque están tomando posiciones.



¿Se puede armar una como la de 2008? ¿Nos viene encima otra eurocrisis?



De momento no. Simplemente es un ajuste. La “normalización” de la política monetaria. Pero las medidas no convenionales de los Bancos Centrales han producido daños duraderos en la economía mundial. Como se dice en EEUU. No free lunch. No hay comida gratis. Alguien va a pasar hambre. La p_ta naturaleza no perdona. Lo que han hecho los Bancos Centrales sencillamente es dopar una economía mundial con productividad decreciente, con dinero regalado. El dopaje no suele ser muy bueno para el usuario. Einstein decía que es estúpido esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. El dopaje no puede haber sido bueno para la economía mundial. La prueba es que no se ha hecho nada para corregir los desequilibrios. Ahora la economía mundial está lista para otra crisis aún mayor y los Bancos Centrales ya no tienen margen de maniobra. Ese es el miedo que causa la inflación en realidad. No da miedo la inflación en sí. Sino que el mercado se queda huérfano. Nadie va a venir a rescatarlo la próxima vez. Para la futura crisis toca estanflación. Y si sólo fuera eso…



¿Hay o no una 'burbuja'?



Sí. Hay una burbuja peligrosísima en marcha. No voy a decir dónde pero ya está a medio hinchar. En el peor sitio donde podía estar. Cuando estalle iniciará la Segunda Fase de la Gran Crisis Sistémica.



Pero Trump ¿no era bueno para la Bolsa?



El sistema ya se mueve por su propia inercia enorme. Imagine el Titanic. La Crisis de 2008 eran los primeros hielos que golpeaban el casco. Pero no se ha hecho nada. Trump no puede hacer gran cosa. La democracia no es un sistema perfecto ni mucho menos. Está endiosada. Lea las Nubes de Aristófanes, que ocurre cuando supuestamente la democracia ateniense estaba en su cenit. El protagonista envía a su hijo a ver a Sócrates para que aprenda a engañar sin ser perseguido por la justicia, porque se está arruinando siendo honrado. La democracia acaba en la chusmocracia, inevitablemente. Los chusmócratas están al mando del Titanic. Esto no va a acabar nada bien. 100% seguro.