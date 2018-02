Ya son 26 los valores del Ibex 35 que cotizan en mínimos del año

Yo vendí en verano del 2002 mis acciones del santander a 9,56 y fijaros como ha evolucionado. Yo vendí en verano del 2002 mis acciones del santander a 9,56 y fijaros como ha evolucionado. Habia una Dtora de sucursal de esta banco en esa fecha con más de 50 años que tenía todo su patrimonio financieroa de esta banco y me decía que ella pensaba jubilarse con las acciones del banco que eran su plan de jubilacion. Yo no me arrepiento de haber vendido. Me pregunto cómo habrá quedado ella de seguir esa estrategia !!