¿Estamos ante el inicio de un mercado bajista? Las turbulencias financieras 'barren' los mercados

Desde Tressis creen que probablemente sea una recogida de beneficios

Los bancos centrales están cambiando sus políticas y eso cuenta

Foto de Dreamstime

La volatilidad se ha disparado en los mercados en los últimos días. El VIX estadounidense escala prácticamente un 366% desde los mínimos de diciembre, hasta superar los 42 puntos, tras el vertical repunte en las últimas horas. Wall Street ha vivido un lunes de pánico que se ha extendido al resto de bolsas, incluidas la europeas, que caen a estas horas con violencia. Las turbulencias están afectando a todo el mundo financiero. Este escenario hace preguntarse a los inversores si este 'descalabro' es el inicio de un mercado bajista o sólo una recogida de beneficios

A qué se debe este cambio repentino en los mercados. En pocos días se ha pasado de la absoluta tranquilidad con las bolsas coqueteando con máximos históricos a momentos de histeria. "Puede que las valoraciones sean demasiado exigentes a pesar del fuerte crecimiento de los beneficios empresariales; puede que el miedo a más subidas de tipos en Estados Unidos de las deseadas por los operadores de mercado les haya llevado a reposicionar las carteras; o que los algoritmos que rigen los mercados de futuros tuvieran mayor incidencia de la habitual", asegura Jorge González, director de estrategia de inversión en Tressis.

Desde BBVA Research comentan en su informe diario sobre actualidad económica que "los mercados de renta variable han extendido su descenso a todos los niveles, continuando el proceso de ajuste a una política monetaria potencialmente más estricta, después del sólido crecimiento de los salarios en EEUU".

Los futuros sobre los fondos federales (tipos de interés a corto plazo) tienen un 60% de probabilidad de sufrir tres subidas en 2018. Los indicadores de riesgo del mercado, como la volatilidad implícita en los mercados de acciones, ha alcanzado los niveles más altos desde las elecciones francesas, cuando dominaban las preocupaciones sobre el aumento del populismo europeo, aseguran desde BBVA.

¿Mercado bajista o corrección?

"Quién sabe si simplemente es una recogida de beneficios o si por el contrario estamos ante el inicio de un mercado bajista, apostamos por lo primero", asegura Jorge González.

Desde la firma de inversión francesa Natixis, David F. Lafferti, director de estrategia de mercados en la firma de inversión, destaca en un informe titulado ¿El fin de una era? que los bancos centrales han comenzado a revertir sus políticas expansivas, lo que sin duda debe tener su efecto en los mercados.

En los últimos ocho o nueve años los bancos centrales han inyectado billones de dólares en los mercados. Ahora los balances de los bancos centrales están comenzando a menguar y en el mejor de los casos se están estabilizando. "Incluso una modesta subida de los tipos de interés reales y de la inflación podría ser dolorosa para los tenedores de bonos, explica Lafferty.

"Este fenómeno podría marca el fin de una era en la asignación de activos. Gracias a la intervención sin precedentes de los bancos centrales, la recuperación y la expansión de los últimos ocho años han mantenido a los bonos y las acciones subiendo, una combinación poco habitual", explica el experto de Natixis.

No obstante, Lafferty cree que las turbulencias de los últimos días no tienen por qué ser el final de un mercado alcista: "No pensamo eso. La economía global no muestra signos de deterioro y los beneficios empresariales son todavía fuertes".

"Sin embargo, creemos que el crecimiento de las acciones está limitado el crecimiento de los ingresos (no esperamos que el ratio PER puede seguir subiendo) y al aumento del crédito", señala el estratega de Natixis. El PER mide la relación entre entre el precio de la acción y los beneficios.

Desde Tressis recuerdan que ayer, casualidad o no, los principales bancos centrales mandaban ayer un mensaje de tranquilidad a los inversores en bonos. "En el caso europeo, Draghi comentaba que aún es pronto para cantar victoria en su particular lucha contra la falta de inflación. Por su parte, Kuroda, a pesar de ser optimista con el rumbo de la economía nipona, mantendrá las políticas monetarias durante bastante tiempo".

Por último, Kashkari, Presidente de la Fed de Minneapolis, comentaba que la subida salarial que vimos el viernes y que provocó el fuerte repunte de las expectativas de subidas de tipos para este año, aún no es suficientemente vigorosa. Sea como sea, el mercado de bonos respiró, pero ya veremos cuánto dura, comenta Jorge González.

El petróleo y el bitcoin, tocados

Otros activos que están en medio de la montaña rusa son el petróleo y el bitcoin, muestra de la huida de los activos de riesgo. Aunque no se sabe hacia dónde ha ido el dinero, puesto que el oro, con la que está cayendo, no parece tener un rumbo claro.

El petróleo de tipo Brent se mueve en los 67 dólares por barriles, lo que supone una caída de más del 5% desde los máximos marcados este año. Por su parte, el bitcoin sigue inmerso en un mercado bajista que lleva hoy a esta criptodivisa a caer más de un 6% hasta los 6.500 dólares.

El reciente aumento en la volatilidad ha contribuido a disminuir el apetito por la mayoría de los activos de riesgo, y los activos emergentes no han sido una excepción, además se han visto golpeados por la reciente apreciación del dólar y la disminución de los precios de las materias primas (principalmente petróleo). Las divisas emergentes y las acciones han mostrado un sesgo levemente negativo, aseguran desde BBVA

¿Hay algún refugio?

El franco suizo y el yen, que otros momentos de turbulencias fueron activos refugio, hoy muestran un comportamiento diferente. Ni la divisa suiza, ni la japonesa muestran serias apreciaciones. El dólar, aunque parezca contradictorio, sí se está apreciando como ya ocurriera durante la crisis financiera de 2007-2008. El índice dólar (que pondera el tipo de cambio del billete verde con las grandes divisas) se ha apreciado cerca de un 0,8%.

La deuda soberana de Alemania también está sufriendo grandes ganancias, lo que ha devuelto la rentabilidad de los bonos germanos a ofrecer rentabilidades negativas hasta los bonos con vencimiento a cinco años.

Por su parte, el oro que ayer se mantuvo estable durante el 'batacazo' de Wall Street, en la sesión presente sube alrededor de un 0,6% hasta los 1.344 dólares la onza.

No obstante, "a nivel político, en Europa siguen las negociaciones en Alemania y los roces entre la UE y el Reino Unido. Pero eso, en una semana como esta, no importa".

PUBLICIDAD