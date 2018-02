Del goldilocks al flash crash: una explicación al desplome de las bolsas mundiales

Cuando hablaban de que la bolsa puede subir un 20% en 2018 era para echarse a temblar, porque esto esta tan manipulado que siempre predicen lo contrario de lo que va a pasar, pero no porque no acierten, no, todo esta orquestado, recomiendan lo contrario para que la gente pique y ganar dinero los grandes especuladores mundiales que son los que manejan este cotarro. Lo que pasa es que ya les vamos conociendo y ya sabemos que cuando recomiendan comprar lo que hay que hacer es vender y viceversa.