El Ibex 35 pierde cerca del 3% y Wall Street amenaza con nuevas caídas

De descalabro del Dow JOnes nada de nada , ; esta en el 24000 , esto es 4000 puntos por encima de cuando lo dejo Obama ,y muy por encima del valor historico que alcanzo antes de la crisis ,.



Ahora vemos que cuando subia el Dow Jones y el Dax ,el Ibex por una causa u otra no subia .



Pero si el Ibex baja cuando el Down y el Dax bajan



La razon que arguian para la bajada del viernes pasado del IBEX fue el mal dato de empleo de EEU,luego se confirmo que el dato era muy bueno-



A continuacion arguían que fue la subida de la rentabilidad del bono,la causa de las bajadas ,



Ahora resulta que la razon principal de la gran caida es consecuencia que se prevee una fuerte subida de los intereses y el fin del QE.



Vuelvo a insistir ,y porque los buenos datos no se tienen en cuenta ,