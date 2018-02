Lunes de pánico en Wall Street: el Dow Jones cae un 4,6% y el Nasdaq pierde los 7.000 puntos

Es la peor caída en puntos de la historia del Dow Jones

Si el pasado viernes fue un mal día para los índices estadounidenses, el lunes ha sembrado el pánico. Las caídas del Dow Jones hasta la media sesión eran cercanas al 2%, pero, tras perder los 25.000 puntos -y más concretamente los 24.750 enteros- , el principal selectivo entró en barrena y llegó a dejarse un 6% y los 24.000, en una caída que superaba los 1.500 puntos en menos de una sesión. Tras recobrar parte de las pérdidas, el Dow Jones cerró dejándose un 4,6%, el Nasdaq perdió los 7.000 puntos y el S&P 500 se dejó más de un 4%.

Al cierre de las operaciones, el Dow Jones de Industriales cerró en los 24.346,09 enteros -el valor del selectivo que menos se dejó fue Apple con un 2,5%- , el S&P 500 perdió un 4,09% hasta las 2.649,04 unidades y el Nasdaq Compuesto se dejó un 3,78% hasta los 6.976,53 puntos.

Así, el Dow Jones borró todas las ganancias logradas en lo que llevamos de año -en enero el índice se anotó una subida de casi el 6%-, y pasó a territorio negativo, con un balance negativo del 1,5% en este 2018. En este sentido, marcó su peor jornada desde agosto de 2011 y se anotó su peor caída de la historia en cuanto a puntos, con 1.175,21 enteros, aunque en el peor momento de la sesión llegó a perder 1.597 puntos (-6,26%).

Ninguno de los sectores se salvó. Los que más perdieron fueron el de salud (-4,30%), el industrial (-4,04%) y el financiero (-4,01%). Pero también destacó la caída del sector energético (-3,75%) y la del tecnológico (-3,71%).

Los valores más perjudicados del selectivo fueron Boeing (-5,74%) y Exxon (-5,69%). Diez compañías perdieron más de un 5%, y 12 perdieron entre un 4 y un 5%.

Por su parte, el S&P 500 ha batido su mejor racha histórica en un aspecto: el de más días sin dejarse un 5% desde máximos. Así, el indicador ha encadenado 405 sesiones bursátiles sin retroceder más de un 5% desde el máximo, algo que se ha ido al traste tras las variaciones de los últimos días, especialmente del pasado viernes y de este lunes.

Wells Fargo fue una de las protagonistas de la jornada. Sus acciones cayeron un 9,22% después de que la Fed le haya limitado el crecimiento por el escándalo de las cuentas corrientes ficticias.

También perdieron bastante otros títulos que suelen mover bastante el mercado y que no están incluidos en el Dow Jones, como Amazon (-2,79%) y Facebook (-4,74%).

En otros mercados, el petróleo de Texas terminó con un descenso del 1,99%, hasta 64,15 dólares el barril, y al cierre de Wall Street el oro subía a 1.341,4 dólares la onza, la rentabilidad de la deuda pública a diez años bajaba al 2,702% y el dólar ganaba terreno ante el euro, que se cambiaba a 1,2388 dólares.

Las causas

Los responsables del parque bursátil aclararon que, en principio, el derrumbe de hoy no está ligado a ningún problema técnico, y dijeron, en cambio, que la oleada de ventas fue canalizada apropiadamente sin que hubiera una acumulación especial. Sí destacaron que las órdenes de venta fueron recibidas durante un breve período de tiempo, especialmente en la última parte de la jornada. Pocos minutos después, las pérdidas se recortaron a la mitad, siendo aún así de gran calado para estos selectivos.

Algunos expertos achacan esta precipitada caída a las órdenes de venta preprogramadas si los índices o valores llegaban a caer hasta situarse en ciertas cifras (stop loss). A pie de parqué de la bolsa de Nueva York, Peter Tuchman, director de operaciones en Quattro Securities, explicó a elEconomista que la caída estuvo motivada por la pérdida de soportes, con el S&P 500 operando por debajo de la media de las últimas 50 sesiones.

"No se ha activado ningún corto-circuito ante la venta pero se han activado las ventas automáticas una vez que se han comenzado a perder 500 o 600 puntos", dijo en referencia al Dow. "Cuando vemos un mercado que cae por el precipicio como hemos visto hoy es una venta emocional pero no considero que esto vaya a continuar", aclaró.

La caída viene precedida de varias sesiones de fuertes retrocesos provocados por el aumento de las probabilidades de un nuevo alza de tasas en la próxima reunión de la Fed tras los buenos datos de desempleo.

Por técnico, no obstante, los expertos llaman a la cautela. "Quien no haya vendido la semana pasada, que no venda", sostiene Joan Cabrero, jefe de estrategia de Ecotrader. "A tenor de lo que hemos visto, lo más probable es que este martes tendremos una gran apertura bajista del mercado europeo. Si eso sucede y las ventas presionan, llevando a los índices a mínimos del año pasado, no es un entorno para entrar en pánico y vender, sino para comprar a medio plazo", añade el analista. De hecho, prosigue Cabrero, "el futuro del Dax ha llegado a los 12.000 puntos -muy cerca de los mínimos de agosto en los 11.870-12.000 puntos-, cuyo alcance sería una zona idónea para comprar". El descenso a mínimos de agosto podría dar un potencial adicional de caída del 5%, apunta el experto.

Correlación con el bono

La correlación que existe entre los mercados de renta fija y de bolsa es el eje que dirigía el mercado en las últimas sesiones. Las ventas se han impuesto en el mercado de deuda, tanto en Estados Unidos como en Europa, desde mediados de diciembre. En EEUU el bono con vencimiento a un año volvió este lunes a niveles no vistos desde la quiebra de Lehman, superando el 1,88%, por encima del 1,86% que repartió en dividendos el S&P 500 el año pasado.

La deuda alemana a 10 años ha pasado del 0,3% en diciembre, hasta el 0,73% actual, mientras el estadounidense a 10 años ha pasado del 2,3 al 2,8%. Dos años han tardado en reaccionar los títulos de deuda del gigante norteamericano desde la primera subida de tipos en EEUU, donde el precio del dinero ha pasado del 0 al 1,5% en este periodo.

Las mayores rentabilidades de la deuda son un freno para la bolsa: desde los máximos de enero las caídas ya superan el 5,2% en el caso del EuroStoxx, y del 8,5% del Dow Jones estadounidense tras perder el lunes un 4,6%. En Europa los principales índices han vuelto al terreno negativo de forma general, con el EuroStoxx cayendo ya un 0,7% en el ejercicio, mientras el Ibex 35 cotiza en mínimos del año, aunque todavía logra una rentabilidad anual del 0,2%.

El juego de las expectativas

Para entender el impacto de las subidas en rentabilidad de la deuda en las ventas que está sufriendo la bolsa puede ayudar plantearse la siguiente pregunta: ¿Dónde invertiría usted: en un activo con apenas riesgo, como es la deuda estadounidense a 1 año, que ofrece una rentabilidad del 1,86% en este momento, o en un índice de bolsa como el S&P 500, con un dividendo estimado del 1,92% para este año?

Hay expertos, como Enrique Lluva, subdirector de gestión de renta fija en Imantia, que consideran que todavía no se está viendo una rotación de activos desde la bolsa hacia la deuda, pero que sí existe una relación entre los niveles de la renta fija y las ventas que se están produciendo en renta variable: "Está activándose el juego de las expectativas. Creo que los mercados están barajando que se ha iniciado un movimiento en la deuda que quizá tiene más recorrido de lo que se pensaba, porque el repunte del bono americano se está produciendo a una velocidad endiablada".

En relación con esto, el experto remarca que "no está saliendo dinero de renta variable hacia renta fija, está saliendo dinero de renta variable, ante la posibilidad de que habrá, con el proceso de normalización de la política monetaria, una alternativa en la renta fija".

No solo la rentabilidad del dividendo del S&P 500 es importante para la relación entre bolsa y renta fija: desde Bloomberg destacan otros aspectos que también pueden estar teniéndose en cuenta: los beneficios del S&P 500 son ahora un 4,3% del tamaño del índice, y la diferencia entre este porcentaje y la rentabilidad que ofrece el T-Note en este momento está en mínimos de casi ocho años, en 1,5 puntos porcentuales.

