"El aumento previsto de las ganancias en la India es del 18% para este año"

Stephen Kam empezó su carrera en los mercados financieros hace más de 20 años, en 1997, trabajando como analista para Merrill Lynch. Tras pasar por firmas como CLSA y Standard Chartered, recaló en HSBC en el año 2004, arrancando como especialista de producto enfocado al mercado de renta variable. Experto en la región de Asia sin Japón, explica el enfoque que tiene ahora la gestora, que cuenta con más de 25.000 millones de dólares en activos invertidos en esta región. India es su principal posición en este momento, y la defiende con argumentos sólidos, a pesar de que las valoraciones puedan parecer altas en este momento.

Este año ha empezado alcista para renta variable, tras un gran 2017. ¿Espera que llegue pronto una corrección?

2017 ha sido una subida constante, sí, y recientemente los mercados también han tenido un buen comportamiento. Sobre cuándo podría llegar una corrección... siempre es difícil anticiparlo. Honestamente, una corrección podría ser saludable, pero dicho esto, nosotros estimamos un buen año para 2018, basándonos en que las ganancias corporativas siguen teniendo buen aspecto, como ocurrió el año pasado. El consenso de mercado para 2017 estima un incremento del 20-22%, y para 2018 entre el 12 y el 15%, un contexto muy positivo para el comportamiento de la renta variable.

¿Podrían quedarse incluso cortas estas expectativas de crecimiento de los beneficios?

Sí que existe esa posibilidad. El contexto macroeconómico es muy positivo ahora para el mundo. El crecimiento sincronizado es muy positivo para los mercados emergentes, y especialmente para Asia. En 2017 muchas firmas se han enfocado en recortar gastos, lo que debería continuar incrementando sus márgenes. Las subidas de la bolsa el año pasado se basaron en el aumento de los beneficios, y con estas subidas, cada vez más inversores van a aumentar sus posiciones en mercados emergentes, y espero que especialmente en Asia.

¿Cuál considera que es el país más atractivo para invertir en la región?

Nuestro acercamiento al mercado es bottom up -es decir, de lo particular a lo general-, por lo que normalmente no tratamos de identificar qué países son los que mejor se van a comportar. Nos enfocamos en las empresas que creemos que lo van a hacer mejor, intentando ponderarla de forma neutral en cuanto al aspecto geográfico. Dicho esto, el aumento de los beneficios que estimamos para China e India, frente a la opinión del consenso del mercado, hace que estemos especialmente optimistas con estos países. Para China se espera un aumento de los beneficios del 15% este año, y para India del 18% [tres veces mayor que el de Europa]. En India nosotros vemos el mayor incremento en el crecimiento de los beneficios de toda la región.

Pero las valoraciones de India ¿no son demasiado altas?

En términos de valoraciones absolutas sí, es innegable, pero tienes que tener en cuenta que, por el momento de crecimiento fuerte a medio y largo plazo que lleva el país, tradicionalmente es un mercado que cotiza con una prima respecto a sus comparables. En relación al resto de Asia, India cotiza en términos absolutos en la parte alta, pero en términos relativos cotiza en la parte media. Tras las medidas que se han tomado en los últimos años, ahora esperamos una normalización de su economía, lo que debería impulsar las ganancias de las empresas.

¿Y cuáles son los mercados con más peso ahora en su cartera?

El primero es India. Las firmas defensivas están caras, pero nosotros tenemos más posiciones en las cíclicas. Nos gusta también mucho Corea, también por que las valoraciones son interesantes, en relación al resto de Asia. También hemos aumentado el peso de Indonesia.

Por sectores, ¿alguno les llama especialmente la atención?

Veo oportunidades en muchos. Para nosotros el más relevante ahora en la cartera es el de la tecnología. Nos gustan empresas de Internet, como Tencent, pero lo cierto es que han corrido mucho. Lo que preferimos ahora está más centrado en el hardware: empresas que fabrican componentes, o que producen productos electrónicos.

Mucha gente ya descarta un aterrizaje forzoso de China, pero hay miedo al apalancamiento elevado de su economía. ¿Está justificado?

Hay que tener en cuenta que el apalancamiento está más en las empresas. El estado no lo está tanto. Creo que esta situación de fuerte endeudamiento está siendo gestionada bien por parte del Gobierno para evitar que lleguen sustos. El fondo de la cuestión, al final, es si están mejorando los beneficios corporativos, y lo están haciendo, no sólo por el crecimiento exterior, si no también por que el mercado doméstico en China se está comportando bastante bien. Además, ahora cada vez hay más inversores internacionales interesados en el país. Los mayores fondos de emergentes han estado durante un tiempo infraponderando China por el miedo a ese fuerte apalancamiento.

Si el dólar sube mucho, ¿cómo impactará en su cartera?

Suele ser negativo para los mercados emergentes, pero nosotros tratamos de evitar este tipo de riesgos macro. Cuando elegimos una empresa ya analizamos esto en el método de valoración. Creo que estamos mejor posicionados que otros competidores para que una subida del dólar no nos afecte tanto.

