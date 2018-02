El dividendo de las 'utilities' seguirá intacto pese al 'raquetazo' de Nadal

Esta Celia Villalobos es una pedorra y provocadora. Ha llegado la hora de apearla.



Y Sin cobrar ni un solo euro. Ya está bien!



Las declaraciones que ha hecho recientemente no dejan lugar a duda: esta persona, analfabeta, no merece ni el agua que bebe. Por tanto, no hay que pagar por jugar al Candy Crash, mientras debería estar trabajando.



Pero como Rajoy es de los suyos, y no se mata, así tenemos el patio.



Hay que hacer fuerza para que los expresidentes de CCAA no cobren después de dejar el cargo. Y menos, de por vida.



Calia, anafabeta no te ganarías ni el almuerzo.