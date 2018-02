El descalabro de la deuda amenaza con evaporar las ganancias del año en bolsa

La burbuja de (bonos) deuda soberana a nivel mundial: la Madre de todas las Crisis, la fase final de la crisis anterior. El inicio de cambio de modelo (sistema). Como ha dicho un comentario anterior, esto se lleva diciendo desde años atrás. Hasta ahora todo era un espejismo, un "patada y hacia delante". No es de extrañar pues que este 2018 sea parecido a 2007, y 2019 sea un nuevo 2008 y 2020 sea como 2010 (el reventón). En el caso de España lo mismo, el BCE llevaba comprando la deuda nacional desde 2013, así que solo pagábamos intereses de deuda, de ahí que la economía española "mejorase" (que no fuese a peor, vamos) pero a partir d eenero de 2018 nos compran la mitad de la deuda, y a partir de enero de 2019 ya no nos coprará deuda el BCE, ya veremos que tal nos va. No nos debería de extrañar que volviésemos a una situación similar al quinquenio 2008-2013, o peor.



Y lo del Deutsche Bank es más alarmante de lo que parece, máxime que es el principal acreedor de los principales bancos españoles durante la bonanza del ladrillo (le debemos dinero...). Todo esto ha estado ahí desde hace años y no se ha querido ver, pues ahora lo veremos bien.