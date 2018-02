330 43

Wall Street fía a los Eagles otro año alcista del Dow Jones









Cuando gana un equipo de la NFC, el índice registra alzas ese año

A lo largo de los últimos 50 años, el primer fin de semana de febrero se ha marcado en rojo en el calendario de los amantes del deporte, sobre todo en EEUU. El que está considerado como el mayor evento deportivo del planeta tierra, la Super Bowl, tendrá lugar este domingo 4 de febrero, con todo lo que ello conlleva. Y es que, la quincuagésimo segunda edición de este campeonato promete tener repercusión en muchos ám- bitos de la vida... incluido el de la bolsa. La final del campeonato de fútbol americano más importante del mundo -lo crea o no- dilucidará el comportamiento de la bolsa de EEUU en el año. Según gane uno u otro equipo en el último partido de la temporada crecen las probabilidades de que el año sea alcista o no para el Dow Jones.

La liga nacional de fútbol americano está dividida en dos conferencias: la americana, o AFC, y la nacional, o NFC. Según el aforismo, cada año que gana un equipo del campeonato nacional de fútbol americano que tiene sus raíces en la conferencia NFC, el Dow Jones registra alzas a fi- nal de ese año, mientras que si se da una victoria por parte de la AFC se traduce en ba- jadas. Así ha ocurrido en 40 de las 51 ocasiones. Desde 1967, en un 78 por ciento de los casos se ha cumplido esta relación.

Ahora, tras dos años consecutivos en los que no se ha cumplido el aforismo, los Eagles de Philadelphia se presentan como los principales valedores de los alcistas. Y no es el equipo favorito de los expertos para ganar el decisivo partido. La victoria de los New England Patriots se paga más barata de media por las principales casas de apuestas.

