BBVA supera a Santander en fondos por primera vez desde marzo de 2013

BBVA AM gestiona activos por valor de 38.985 millones de euros

Fue la gestora que más dinero captó el año pasado, 4.356 millones

La gestora de origen vasco ha logrado adelantar a la cántabra en el ránking de patrimonio bajo gestión. Según los datos adelantados de Inverco, BBVA Asset Management atesora activos por valor de 38.985 millones de euros en fondos de inversión, frente a los 38.885 millones de Santander Asset Management.

La brecha venía cerrándose durante los últimos meses. No obstante, no ha sido hasta el mes de enero cuando BBVA ha logrado convertirse en la segunda mayor gestora de fondos de España. No ocurría desde marzo de 2013. Y lo ha conseguido gracias a los 465 millones de euros que ha captado en suscripciones netas en enero, una cantidad que solo ha superado CaixaBank AM, que ha recibido 480 millones.

No obstante, el adelantamiento se debe tanto a las fuertes entradas de dinero que ha recibido BBVA AM como a la revalorización de los mercados ya que, de los 1.077 millones que sus activos han crecido en enero, 612 han venido vía rentabilidad.

Por su parte, Santander AM, que queda relegada a la tercera posición del ránking por patrimonio, solo ha incrementado sus activos este año en 433 millones más, de los que prácticamente el 81% (353 millones) se deben al buen hacer de sus fondos y el 19% restante (80 millones) a suscripciones netas.

Pero el reinado de la gestión, eso sí, lo sigue ostentando CaixaBank AM, que acapara 45.101 millones de euros, según Inverco.

En el caso de BBVA, según los últimos datos disponibles en Morningstar, el fuerte empujón viene dado por éxito de un fondo: Quality Inversión Conservadora FI, el fondo perfilado con más patrimonio de España y que ha atraído 556 millones de euros solo en el mes de enero.Un buen mes que sucede al fulgurante éxito que BBVA AM tuvo el año pasado, al ser la gestora que más dinero nuevo captó, con entradas netas por valor de 4.356 millones netos principalmente canalizadas a través de este mismo fondo, que atrajo, según los últimos datos disponibles en Morningstar, 5.246 millones de euros en 2017. Una cantidad nada desdeñable teniendo en cuenta que el siguiente producto que más captó fue Bankia Soy Así Cauto y fueron 2.033 millones, si bien hay que tener en cuenta que otros de la firma como BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 FI o BBVA Bonos Internacional Flexible FI sufrieron reembolsos netos de 1.586 y 892 millones, respectivamente, con lo que el saldo final de suscripciones netas fue menor.

En el caso opuesto, firmas como Belgravia Capital XXI y Deutsche AM han sido, según Inverco, las que más han sufrido en el arranque del año, con salidas de dinero netas por valor de 28 y 23 millones, respectivamente. Mientras de Mapfre, Allianz Popular, BNP Paribas AM, Degroof Petercam y azValor han salido entre 18 y 7 millones en este orden.

Un nuevo récord

La industria de fondos en España goza de buena salud. Y esto se observa en que va renovando sus récords prácticamente cada mes. Tras incrementarse un 2,1% en enero (5.616 millones de euros) el patrimonio actual alcanza los 268.46 millones de euros. Marcando un nuevo máximo histórico.

Además, han registrado suscripciones netas por valor de 2.496 millones de euros, un 40% más que en el mismo periodo del año anterior. Y desde el mínimo de patrimonio marcado en diciembre 2012, más de 121.000 millones de euros de ahorro de nuevos partícipes han entrado a formar parte del activo de los Fondos de Inversión.

Por categorías, los fondos de bolsa global han sido los que más han contribuido, con 2.073 millones nuevos; mientras que la renta variable mixta ha aportado otros 622 millones y la renta variable nacional e internacional, en torno a los 390 cada una. Al contrario, los de renta fija ha sufrido reembolsos netos de 479 millones y los de gestión pasiva, de 396 millones.

