Estos son los planes de renta fija que te van a costar más de lo que te van a dar

1: A nadie en su sano juicio se le ocurre invertir en renta fija cuando los tipos de interés están en 0% y solo tienen recorrido hacia arriba, lo que generará automáticamente una pérdida de capital; por otro lado a los gestores hay que pagarles, no viven del aire. Si lo haces es porque crees que la renta variable va a ir mal, vale pero colócalo a plazo fijo, no te pagarán intereses pero al menos no perderás capital. Mejor aún, diversifica; si actúas irracionalmente no puedes reclamar, solo te irá bien de chiripa, pero no es lo normal. Lo normal es que te vaya mal.