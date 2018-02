El mercado se cree el objetivo del 4% de margen que contrajo Técnicas Reunidas

Creen que este ejercicio ingresará 4.500 millones, cumpliendo lo anunciado

Ya hay analistas y gestores que dan credibilidad a su plan de ruta

Refinería de Técnicas Reunidas. Foto: Archivo

La recuperación del margen de operaciones de Técnicas Reunidas es una de las claves para la compañía. El mercado tiene la atención puesta en este indicador, que falló en alcanzar su objetivo del 4% el año pasado, provocando que la firma cerrase 2017 como el valor más bajista de todo el Ibex 35, perdiendo más del 32% de su tamaño.

La empresa explicó entonces que la caída de sus márgenes se debía a "la anulación de dos grandes proyectos en Latinoamérica", además de "un retraso inesperado en el inicio de proyectos en Oriente Medio y México". Sin embargo, la empresa no tiró la toalla: defendió que no precisaba recortar capacidades y que mantendría el dividendo intacto, recortando, eso sí, su objetivo de margen operativo entre el 1,5 y el 2,5% para este año, destacando que "no se alcanzarán niveles de trabajo óptima hasta la segunda mitad de 2018".

Si bien la empresa todavía mantiene la recomendación de ventaque le dieron el año pasado los expertos que recoge FactSet, el mercado parece estar dando crédito a que la firma sea capaz de conseguir recuperar su margen operativo, teniendo en cuenta que, desde los mínimos del año pasado ya recupera en bolsa un 20,7%, y en enero logró incluso superar el precio al que cotizaba el día del profit warning, en los 28,5 euros. Esta recuperación se ha visto apoyada por los analistas -Técnicas forma parte de índice de ideas de inversión de calidad Eco10-, quienes creen que, al menos en el arranque del camino hacia el margen en el 4%, la empresa va a cumplir la guía que ha presentado a los mercados. Es más, ni un solo analista entre los 17 que recoge FactSet estima que en 2018 se quedará por debajo de la horquilla del 1,5-2,5%. De media estiman que se moverá en el 2,2% este año, gracias a lograr un ebit -beneficio operativo- de 98 millones, frente a ingresos de 4.500 millones de euros, una cifra que también supone alcanzar el objetivo de entre 4.300 y 4.600 millones de euros para este año.

La opinión de los expertos

Al margen del consenso de mercado que recoge FactSet, son muchos los expertos que tienen buenas perspectivas para el futuro de la empresa. Por ejemplo, uno de los gestores de fondos con más éxito de nuestro país, que prefiere no ser citado, considera que, incluso, el nivel de margen ebit del 4% para 2019 puede quedarse corto, y estima que será capaz de alcanzar el 4,5% para entonces.

De forma similar, desde Metagestión también tienen confianza en el buen hacer de la compañía: "Creemos que el margen a largo plazo será superior al 3,5 %", destacan, explicando que "en estos años ha sido complicado hacer buen negocio en Oriente Medio, por el empeoramiento de estas economías debido, principalmente, a la fuerte bajada del precio del petróleo. Sin embargo, este negocio no puede funcionar sostenidamente en márgenes de entre el 2 y el 3%, ya que cualquier error en la ejecución te haría perder dinero, por lo que en un entorno normalizado veremos a la empresa con márgenes mayores".

Desde Renta4 explican cómo "en la medida en que se vayan iniciando y ejecutando los proyectos recientemente adjudicados, los márgenes deberían ir poco a poco recuperándose". No hay que olvidar que la firma ha conseguido dos proyectos importantes desde el anuncio de su profit warning: la expansión y modernización de una refinería de Sitra en Bahréin, a principios de diciembre, además de, pocos días después, recibir el encargo de reconstruir y modernizar otra gran refinería en Azerbaiyán. El banco maneja un escenario base "de 26 euros de precio objetivo, para un margen del 3,5% en 2019".

Desde Ábaco Capital, por su parte, creen que "es probable que Técnicas sea capaz de recuperar los márgenes anteriores que manejaban, una vez limpien el balance y pasen los proyectos en los que han tenido problemas".

PUBLICIDAD