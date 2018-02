El Ibex 35 cierra el mes con un alza del 4%, la mayor subida en enero desde 2011

Lo que le pasa al Ibex no tiene justificacion ni logica, asi llevamos 20 años en un canal bajista , esto es incomprensible .



El lunes preví que despues de fuertes subidas del Dow Jones si este bajaba , bajaria el Ibex, y en dos dias el Ibex ha bajado 1,5 % aproximadamente , basando en la bajada del Dow y en la inestabilidad del bono.



Siempre encuentran una noticia para hacer bajar el IBEX , asi llevamos 20 años .



Si el bono baja , porque el cupon no da rtetornos jugosos , mejor para la renta variable o no .



Bankinter dió un incremento de su beneficio del 1% con respecto al año anterior y se ha puesto las botas con tres subidas my jugosas consecutivas .



Veremos si el Santander con una subida del 7 % en su beneficio sube como el Bankinter .,



Que alguna sombra penalize al Dow JOnes es normal despues de haber subido 6400 puntos en dos años , pero que esas sombras afectan al IBEX que esta como hace 20 años no es normal , maxime teniendo en cuenta las positivas plabras sobre la economia española efectuada por Draghi y por FITCH.



Se imaginan que INDITEX ,SANTNADR Y TELEFONICA huiberna utilizado monos y personas como coboyas con riesgo para sus vidas , el IBEX hubiera sufrido una penalizacion descomunal , sinembargo Alemania a pesar de hacer este mala praxis con los monos y personas practicmante al DAX nole afectado .



LO dicho siempre encuentran una noticia para hacer bajar al IBEX , luego cuando se superan estas noticias ,no lo hacen subir con la misma fuerza,asi llevamos 20 años .



El año que viene ARcelor repartira dividendo, a ver si esto hace caer el precio de la accion , a pesar de estar sobrevalorada en estos momentos .