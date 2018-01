Daniel Lacalle: "Debemos ser cautos con un dólar que puede haber sido sobrevendido"

Considera que también hay que vigilar el peso de la deuda y la inflación



Daniel Lacalle, economista jefe de Tressis, ha explicado en la conferencia "Oportunidades y riesgos ante el fin de los estímulos" que ha organizado la gestora este lunes, junto a José Miguel Maté, consejero delegado de la firma, cómo el dólar puede ser uno de los factores desestabilizadores más importantes que hay ahora para los mercados. Amenaza, según el economista, por que "una parte importante de los mercados están orientados a que esto se prolongue".

"El gran riesgo del posicionamiento del mercado es la divisa", explicó Lacalle. Los mercados parecen estar descontando que las caídas que está experimentando el billete verde continuarán, algo que, según el experto, podría no ser así. Los dirigentes a ambos lados de Atlántico, especialmente en EEUU, han intensificado recientemente sus esfuerzos por debilitar la moneda. Para Lacalle, "el problema de la guerra de divisas es que todos quieren hacer lo mismo con las mismas herramientas. Si todo el mundo se pelea de la misma forma, los resultados son divergentes".

Eso sí, no sólo la divisa presenta retos para los inversores en los próximos meses. Para Lacalle, la inflación, es otro de los factores a vigilar en el futuro: "Se trata de uno de los grandes factores de riesgo. Todo el mercado está orientado hacia un aumento controlado de la inflación, por parte de los reguladores centrales, pero tienes que tener cuidado con lo que deseas: crear inflación es relativamente fácil, pero el riesgo es que se te dispare". Eso sí, si bien no se puede descartar esa posibilidad, el experto no cree que vaya a producirse próximamente: "Hay elementos que ignoran los banqueros centrales, como el de la desinflación por los efectos de la tecnología, el factor demográfico, y el de la sobrecapacidad, que es del 25% en EEUU y similar en Europa".

El peso de la deuda también ocupa un espacio central entre los factores a vigilar. "Se está esparciendo la idea de que la deuda no es un problema, por que lo que es una deuda para ti, es un activo para otro. Eso es una sandez, teniendo en cuenta que la mayor parte de la deuda que se compra, se adquiere con más deuda". El experto es crítico con este aspecto, y destaca que "aunque la compren los bancos centrales, monetizar la deuda genera un desequilibrio exactamente igual por el otro lado, y por ello hay que ser cautos".

Ahora bien, la política ha dejado de ser una preocupación central, después de unos años realmente agitados en este frente. "Las elecciones en Rusia sabemos quien las va a ganar", bromea, añadiendo que las elecciones en México tampoco deberían influir en los mercados. Las de Italia, en mi opinión también llegan con riesgos bajos". Sobre el Brexit, que sigue siendo un foco de incertidumbre para las bolsas, considera que "las estimaciones han sido demasiado pesimistas, y eso ha podido hacer que la gente crea que se había exagerado. Sin embargo, nos olvidamos siempre de la pérdida de crecimiento potencial que se produce, pero tampoco creo que el Brexit vaya a ser un factor clave".

