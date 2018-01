800 533

CCOO y UGT piden un acuerdo para mantener el empleo pero también condiciones

Madrid, 29 ene (EFE).- Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han pedido hoy al grupo PSA y al comité de empresa de Opel que cierren un acuerdo que permita continuar con la actividad y el empleo en la planta de Figueruelas (Zaragoza) y mantener las condiciones laborales de sus trabajadores.

En declaraciones tras la rueda de prensa para presentar los actos reivindicativos del Día Internacional de la Mujer, Sordo ha apostado por la necesidad de negociar y tratar de alcanzar un acuerdo que contemple ambas variables.

Álvarez ha confiado en que se logre cerrar "con éxito" el acuerdo "en un corto espacio de tiempo".

"Ahora bien", ha dejado claro el líder de UGT, "las multinacionales, en general, y las del automóvil, en particular, no pueden acudir de manera permanente al chantaje para delimitar derechos a costa de amenazas sobre la prevalencia o no de productos en factoría".

La dirección y el comité de empresa de Opel se han reunido a las 08.30 de hoy en la planta zaragozana para retomar las conversaciones e intentar alcanzar dicho acuerdo antes de que expire en unas horas el plazo dado para finalizar las negociaciones.

PUBLICIDAD