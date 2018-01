Qué comprar por debajo de PER 12

Sacyr: empresa que ha liquidado deuda y aun no se sabe porque negocio va a tirar, esperar mejor a ver que hacer que entrar ahora y comerse una col. (si no estabas dentro antes de la catastrofe o compraste abajo del todo)



IAG: tuve oportunidad en el pasado que no mantuve, cotiza a per bajo, pero es negocio ciclico y por ende si no entiendes como funciona lo ciclico, mejor ni te metas, pero no esta mal.



acelor: es de materias primas y me imagino que estara ligado a ellas, no lo sigo mucho, no voy a dar opinion de algo que no tengo ni idea. (no como otros)



Repsol: no esta mal.



Telefonica: por mucho que os empeñeis, tiene mucha deuda, una subida de tipos la destruye, telefonica es una empresa grande, pero su competencia tambien es grande, lo unico bueno su dividendo y es de caracter defensiva.



mapfre: los seguros no estan mal, pero para aseguradoras, prefiero otras o catalana occidente en españa, cuidado con el cambio climatico que ya han pagado sobrecostes en USA por las tormentas y cuidado con el coche autonomo,



BBVA: es un banco, solo entiendo que si tipos altos y economia creciendo = wai, no entiendo mas asi que no me meto.



santander = que el bbva



gestamp o asi como se llame: es del sector automovilistico, sector ciclico, no esta mal. pero hay que entender los ciclos, os lo digo en serio, una empresa ciclica, te puede caer un 50% solo con que china se tire un pedo. o subir un 50% solo por encadenar 4 datos positivos. si no entiendes el ciclo economico, cuidado. aunque siempre suelen ser las que mas dinero dan. (las ciclicas)