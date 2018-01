Qué comprar por debajo de PER 12

En un momento de mercado excesivamente alcista, quizás una de las estrategias acertadas sea comprar compañías baratas, ya que podrían aguantar mejor una posible corrección



"Precio es lo que pagas. Valor es lo que obtienes". Esta es una de las afirmaciones más conocidas de Warren Buffet, considerado uno de los inversores que más ha popularizado la filosofía del value investing y que consiste, básicamente, en comprar algo por menos de lo que vale. Precisamente, uno de los inversores más reconocidos en España sigue esta estrategia, de hecho, es conocido como el Warren Buffet español. Se trata de Francisco García Paramés. En una carta dirigida a los inversores, Paramés afirma que "siempre ha habido y habrá valores suficientes para alcanzar la inversión total de las carteras, a pesar de no estar dispuestos a pagar, en general, más de doce años de beneficios".

En un contexto de mercado como el actual, esto es, alcista, si quiere seguir entrando en bolsa a pesar de la subida que ya llevan los índices, quizás el comprar barato pueda ser una buena estrategia, ya que aquellas firmas que están infravaloradas pueden sortear mejor una recogida de beneficios para aliviar la sobrecompra. Es probable que pierda más con una Cellnex a PER 65 que con una Telefónica a PER 11. Actualmente, por los beneficios de la bolsa española se están pagando 13,8 veces, mientras que en Europa o Francia esta ratio supera las 19 veces. No obstante, para los que no estén dispuestos, como Paramés, a asumir más de un PER 12, estas son las firmas que cotizan por debajo de este nivel (se ha excluido a Prisa, Adveo, Inmobiliaria del Sur, Corporación Financiera Alba y Elecnor que si bien se sitúan por debajo de esta cota, apenas tienen seguimiento).

Sacyr vuelve a encauzarse

Como la mayoría de las constructoras españolas, Sacyr ha tenido que hacer frente a una importante reestructuración para salir a flote y parece que funciona. En estos momentos, es la firma del mercado español que cotiza con un PER más bajo, de 6,6 veces, es decir, ofrece un descuento de más del 54 por ciento frente a su media histórica. Tras años de pérdidas, el grupo está consiguiendo normalizar su beneficio y en 2018 se espera que gane 178 millones, un 25 por ciento más que lo previsto para 2017.

Uno de los síntomas de que Sacyr va encauzándose es la vuelta al dividendo or- dinario después de cancelarlo en 2009. Esto refleja "la mejora en resultados de la compañía por el crecimiento de las áreas de servicios y concesiones y la reducción del riesgo vinculado a Repsol (tiene un 8 por ciento)", explican desde Bankinter.

IAG, un descuento del 40%

"Creemos que el mercado no está valorando la solidez de los flujos de ingresos de IAG. Proyectamos un crecimiento de las ganancias del 20 por ciento (entre 2017 y 2020)", indican desde Exane BNP Paribas. Aunque en el último año sus títulos han rebotado más de un 30 por ciento, cotiza con un descuento por PER del 41 por ciento frente a su media histórica. Si bien la fortaleza del crudo la perjudica, ya que el gasto en queroseno (derivado del petróleo) representa alrededor de un tercio de los costes de las aerolíneas, este sector se beneficiará del aumento del consumo por la mejora económica y, por ende, se incrementará la demanda. Los expertos estiman que entre 2018 y 2021, ganará un 35 por ciento más, hasta los 3.000 millones.

Arcelor vive su momento

Según las previsiones del FMI, este año la economía mundial crecerá un 3,9 por ciento, siendo las firmas ciclícas las más beneficiadas, ya que están ligadas al consumo. Por ello, aunque ArcelorMittal, dedicada a la industria del acero, haya corrido en bolsa más de un 26 por ciento en los últimos doce meses, ofrece uno de los PER más bajos de las cotizadas nacionales (10,1 veces), ya que sus previsiones de beneficio no dejan de mejorar. En este mismo periodo de tiempo, los expertos han incrementado sus estimaciones para el año 2018 en un 43 por ciento.

Desde Banco Sabadell señalan como puntos a favor del grupo "el potencial por fundamentales, unido a un escenario beneficioso (demanda y precios más favorable de lo previsto), o la previsión de catalizadores claros (investment grade y dividendos)". Respecto a este último punto, se espera que vuelva a retribuir por primera vez desde 2015, ya que previsiblemente alcanzará los objetivos que se ha propuesto para volver a remunerar al inversor: reducir su apalancamiento por debajo de 1,2 veces el beneficio bruto y recuperar la calificación de grado de inversión para su deuda.

Mapfre, el mejor ejemplo

La aseguradora española podría ser uno de los mejores ejemplos de la filosofía value investing. Y es que los expertos que la cubren optan por la venta de sus títulos, si bien hasta 2020 prevén que gane un 18 por ciento. "Está haciendo un esfuerzo significativo para restructurar y mejorar la rentabilidad de las filiales, que no obstante creemos que todavía tardará un par de años en ser visible", arguyen desde Banco Sabadell. Por sus beneficios de 2018 se están pagando 10,4 veces, lo que implica una rebaja del 15 por ciento respecto a su media histórica.

A este respecto, hace unos meses desde Norbolsa indicaban que con un valor como Mapfre hay que tener una visión largoplacista: "Pensamos que el mercado de seguros mundial se beneficiará de la consolidación del crecimiento económico y la mayor renta disponible. Mapfre está bien diversificada geográficamente para captar el actual crecimiento sincronizado a nivel mundial".

Repsol no es la mayor 'ganga'

Si bien la compañía está en el grupo de firmas españolas por debajo de PER 12, lo cierto es que es una de la que menos descuento ofrece, un 2,3 por ciento, respecto a cómo han cotizado sus beneficios históricamente. "A corto plazo seguimos viendo como catalizadores tanto la mejora de estimaciones como un posible incremento del dividendo ordinario de hasta un 10 por ciento eliminando por supuesto la fórmula scrip.

La posición actual de holgada solvencia permitiría llevar a cabo estas mejoras incluso en el escenario de no desinversión del 20 por ciento en Gas Natural rumoreado recientemente", indica Banco Sabadell.

Por otro lado, el consenso de mercado espera que en los resultados que presente a finales de febrero, correspondientes a 2017, anuncie un aumento del beneficio del 27 por ciento. Del mismo modo, prevén que siga mejorando hasta 2020, ejercicio en el que ganaría 2.400 millones de euros.

Telefónica está en el camino

De media, los inversores han estado dispuestos a pagar 15 veces por los beneficios de Teléfonica en los últimos 25 años, por lo que ahora la teleco, con un PER de 10,9 veces ofrece una rebaja del 29 por ciento. Con una subida en bolsa cercana al 5 por ciento en lo que llevamos de año, es uno de los compontes del Ibex con más potencial alcista para los expertos. Así, creen que en los próximos meses se anotará más de un 19 por ciento.

"Ofrece crecimiento orgánico moderado pero positivo, expansión en márgenes brutos, niveles de inversión altos pero que no impiden un desapalancamiento progresivo del balance a la vez que ofrece una atractiva rentabilidad por dividendo", señalan desde Ahorro Corporación. De hecho, la deuda ha sido uno de los principales quebraderos de cabeza para el grupo, ya que no había sido capaz de cumplir con los planes para reducirla como la venta de O2 a Hutchison o la colocación de Telxius.

Por ello, el presidente, José María Álvarez Pallete, decidió apartar el objetivo de endeudamiento de 2,35 veces y optar por rebajarlo de forma orgánica. En lo referente a sus beneficios, las previsiones apuntan a un crecimiento entre 2018 y 2020 del 11 por ciento.

BBVA, grandes previsiones

Con la previsión de que este año el BCE empiece a normalizar su política monetatia, esto es, reducir las compras de deuda, lo que acercaría una subida de tipos en Europa, el sector bancario en general está viviendo un momento dulce en bolsa, ya que serían los principales beneficiados por el incremento en el precio del dinero. De hecho, este sector es el más alcista del Ibex en el año. Si bien BBVA ya se anota más de un 7 por ciento desde enero, los 4.500 millones que se espera que gane en 2018 cotizan a 11,2 veces, es decir, un 8 por ciento menos de lo que históricamente lo han hecho sus ganancias.

Para JP Morgan, "la valoración de BBVA es poco exigente. Nos inclinamos por esta entidad por sus ganancias positivas y el impulso de calidad de activos en España, una franquicia bancaria rentable y resistente en México y fuertes perspectivas de crecimiento". El país mexicano supone más de un 27 por ciento de la facturación del ban-co español.

De este modo, si BBVA cumple con las perspectivas del consenso de mercado, en apenas tres años ganaría por encima de los 8.000 millones de euros, casi el doble que este año. Además, "tiene margen para in- crementar su dividendo en efectivo en los próximos años", añaden desde el banco estadounidense.

Gestamp quiere correr

En abril del pasado año Gestamp, auxiliar del sector de la automoción, se estrenaba en bolsa por lo que su PER medio histórico es apenas inexistente. Sin embargo, se cuela entre aquellas firmas españolas con una ratio por debajo de 12, concretamente en 11,8 veces y, precisamente, destaca el crecimiento que se prevé para sus beneficios.

A este respecto, si en 2016 ganó 221 millones de euros, para 2020 ya lograría pasar la barrera de los 400 millones. "Destacamos la calidad de los negocios desarrollados por Gestamp, basándonos en su posicionamiento de mercado, barreras de entrada y tendencias de la industria en la que opera. A esto añadimos las positivas perspectivas que presentan las operaciones de la compañía actualmente, con previsiones de crecimiento considerables", explican desde Ahorro Corporación.

En este contexto, Gestamp debería estar apoyada por las buenas proyecciones de ventas en vehículos en Europa, siguiendo la tendencia de los últimos años. En 2017 se superaron los 15 millones de unidades facturadas, siendo la primera vez que se rebasa esta barrera desde 2007, según la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles.

Por otra parte, "las cuentas de la firma deberían seguir respaldadas ante una actividad centrada en la carrocería y el chasis a través de la estampación en caliente, lo que permite aumentar la seguridad y reducir el peso de los vehículos", señalan desde Ban- kinter.

El Santander, atractivo

Al igual que BBVA, la entidad se está viendo muy beneficiada por la expectativa de subida de tipos en el Viejo Continente. En su caso, el alza de casi el 11 por ciento que lleva en 2018 ha provocado que su PER, de 11,8 veces, implique una rebaja inferior al 1 por ciento frente a su ratio media de los últimos 25 años. No obstante, cuenta con la mejor recomendación de todo el sector español y los expertos son positivos con la compañía.

Desde Orey iTrade la señalan como la entidad más atractiva, entre otras cosas, "por la adquisición de Popular que es una decisión positiva para el banco, pues le va a proporcionar una cuota de mercado más diversificada, y esperamos que el Brexit no le cause tanto daño como se esperaba".

Además, estará apoyado, como el resto del sector, por "el mantenimiento de los buenos ritmos de crecimiento de los países a los que tienen exposición, en especial en Latino- américa, Europa, Estados Unidos y Reino Unido", añaden los expertos de Orey iTrade.

En este sentido, el crecimiento del banco que dirige Ana Botín va a ser espectacular si se cumplen los pronósticos del consenso de mercado, ya que en 2020 se espera un beneficio de 10.100 millones de euros, mientras que para el ejercicio pasado las ganancias ascenderían a 7.400 millones de euros (presentará sus cuentas de 2017 el próximo martes).

