Los mercados 'compran' más inflación y el bono alemán rompe el 0,6%

Las ventas de deuda soberana preceden al 'optimismo' del BCE



"Robusto", "fuerte", "por encima de lo esperado". Estas son algunas de las palabras elegidas por Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), para enfatizar el crecimiento de Europa y remarcar un optimismo que, según dejó entrever, ignora el impacto de la apreciación del euro en su cruce con el dólar -ver información superior-. Sin duda, "los datos y las expectativas refuerzan esta postura", observa Miquel Soca, responsable de renta fija de Morabanc, quien achaca a "esta confianza" la oleada de ventas de bonos alemanes y del resto del papel de la eurozona, sobre todo de los países periféricos -Italia y España principalmente- que precedió a sus palabras.

El Bund germano, la referencia a 10 años, esperó el discurso de Draghi rozando el 0,6 por ciento de rentabilidad (cerró en 0,612), la resistencia técnica que coincide con el interés máximo que alcanzó el año pasado y que no superaba desde diciembre de 2015. Un nivel "importante", según coinciden los analistas, que batió este jueves con contundencia tras escuchar las palabras del economista italiano, quien, al restarle importancia al efecto del tipo de cambio en el crecimiento de la economía de la eurozona, liberó las esperanzas del mercado de ver a la inflación alcanzando este mismo año el objetivo de la institución monetaria: el 2 por ciento.

Por un lado, la despreocupación de Draghi por el euro está muy en línea con la mentalidad de Alemania, "a la que no le importa para nada tener una divisa fuerte, ya que sus exportadoras no son sensibles al precio porque aportan valor añadido", según apunta Guillermo Monroy, profesor del máster en bolsa y mercados financieros del IEB y director de tesorería del Banco Sabadell. Por otra parte, un mayor crecimiento de los precios es precisamente el factor que los expertos vienen advirtiendo que desatará un mercado bajista en la deuda gubernamental, y por eso es tan relevante que el presidente del BCE diera rienda suelta a la imaginación de los que no le ven más recorrido a los bonos en un contexto de normalización de la política monetaria. Incluso, aunque sobre este proceso no soltara prenda. "Si la adopción de la expansión cuantitativa redujo las rentabilidades de los bonos, en su retirada debería suceder justo lo contrario", introduce Jim Leaviss, director de renta fija retail de M&G.

Más inflación

"El mercado se tomó sus palabras como un mensaje hawkish porque tuvo algo más de confianza en la inflación y dio marcha atrás en ninguno de los pronósticos más alcistas para la región realizados recientemente", explica James Athey, gestor en Aberdeen Standard Investments. "Draghi justificó el ascenso del euro en la asombrosa recuperación económica de la eurozona y, más aún, hizo pública la mayor confianza del BCE en que, con este crecimiento, la inflación volverá, insisten en BBVA Asset Management.

