Draghi tiene en sus manos frenar la fortaleza de un euro en 1,24 dólares

Draghi está en una posición difícil. Por una parte, no quiere un euro más fuerte puesto que afectaría a la recuperación económica. Cosa que ocurriría en el caso de subida de tiposy cuando corte el QE.



Por otra parte, si no sube los tipos, la inflación se le dispara por el crédito fácil.



A parte tiene que cortar el QE ya que desvirtua el mercado ya que puede provocar nuevas burbujas de credito.



En ambos escenarios España sale dañada. Por una parte, España no quiere un euro fuerte, para sus exportaciones. Y por otra parte, una subida de tipos o el corte del QE implicaría que el coste de endeudamiento subiría para España. Recordarte que España es el "único" país que ha sido incapaz de reducir su endeudamiento. Ha reducido su deficit a base de aumentar ingresos, lo cual implica que ante una bajada de ingresos volverá a ir mal...







Esta es mi reflexión a grosso modo.



