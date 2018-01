El 90% de los fondos de bolsa cubre ya el objetivo de inflación para 2018

Sólo con el 4% de los fondos de renta fija se mantiene hoy el poder adquisitivo

Queda prácticamente todo el año por delante, pero en apenas tres semanas y media el Ibex 35 sube ya la mitad de todo lo esperado en 2018 si se tiene en cuenta que su avance está ligado, dicen los expertos, a lo que mejoren sus expectativas de ganancias.

Es solo un ejemplo porque, aunque el Ibex 35 sea el segundo índice más alcista de Europa este ejercicio con un alza del 5,1% y solo el italiano le supere, en realidad enero ha empezado fuerte para todos los índices -también para los americanos-. El efecto inmediato de esa euforia sobre la bolsa, que algunos empiezan a cuestionar, es que a estas alturas del año el 90% de los fondos de renta variable cubre ya el objetivo de inflación previsto para la Eurozona por el Banco Central Europeo (BCE) para 2018, del 1,4%, con ganancias medias del 3,79% según Morningstar.

Que lo consigan no es baladí por dos razones: la primera, porque es el mínimo que se exige a cualquier inversión y que, a día de hoy, solo se logra con los productos que asumen más riesgo y no con los de renta fija y la segunda, porque el principal riesgo que afronta el mercado en 2018, según los gestores que participaron en la última encuesta de Bank of America Merrill Lynch correspondiente a enero, es que se produzca un repunte fuerte de los precios que termine con un crash en el mercado de deuda.

La razón por la que se piensa que la inflación tiene papeletas para dar un susto se fundamenta en la fortaleza de la economía europea. Pero aún quedan flecos sueltos que dificultan que lo haga: el euro y los salarios. "El crecimiento de la eurozona podría superar este año las expectativas, pero aún así la inflación no mejora porque el crecimiento de los salarios sigue siendo débil", asegura Bert Colijn, economista senior en ING. La reciente apreciación del euro, que ayer se llegó a intercambiar a 1,24 dólares, dice, ejercerá también mayor presión a la baja sobre la inflación en 2018.

Jacobo Blanquer, consejero delegado de Tressis Gestión, va un paso más allá: "Si el euro se fortalece hasta los 1,25-1,3 dólares se comerá toda la inflación"; aunque, en su opinión, este escenario es poco probable porque para que la divisa se mueva en esa zona se necesitaría un contexto de crecimiento económico más fuerte que el actual.

Apetito por el riesgo

Esa mayor confianza en el devenir de la economía explica el apetito de los inversores por los activos de riesgo en un momento en el que la rentabilidad de los más conservadores tiende a cero. Con los fondos de renta fija que se venden en España, sin ir más lejos, se pierde de media un 0,38% este año, según Morningstar.

Y eso por no mencionar que solo el 4% gana más de un 1,4% y, por tanto, cumple con la premisa de batir a la inflación (cuando se trata de los mixtos, en cambio, la cifra sube al 50%). Sin embargo, el hecho de que en solo tres semanas y media las bolsas hayan subido la mitad de todo lo esperado en 2018 ha abierto un debate entre quienes piensan que una corrección está por venir y entre quienes creen, por el contrario, que por ahora los resultados empresariales serán capaces de sostener las valoraciones de los índices.

La primera opinión la defienden en SaxoBank, al considerar que las bolsas conviven con un sentimiento excesivamente optimista en casi todos los frentes, que invita a asumir cierta cautela, vigilar los precios y, por supuesto, la política de los bancos centrales junto a la inflación. "Para el primer trimestre veremos un fuerte repunte de los precios y las expectativas, junto con una temporada de resultados empresariales probablemente muy buena.

Esto nos lleva a pensar que las bolsas pueden subir más en el muy corto plazo, pero que en la segunda mitad del primer trimestre los datos macro comenzarán a decepcionar causando una corrección de las bolsas superior al 7%", señala Peter Garnry, jefe de estrategia en renta variable de esta firma.

Desde Unicorp, en cambio, defienden la postura contraria en el caso concreto del EuroStoxx 50, al considerar que "es ahora cuando está dando señales de compra", debido a que entrar en estos momentos en el índice, prosigue, ofrece una pérdida máxima estimada del 8% frente a un potencial del 30%. "No parece, por tanto, que sea mal momento para entrar en renta variable", justifican.

Los de bolsa española

Por lo pronto, los treinta y seis fondos de bolsa española que aplican una gestión activa (es decir, que como mínimo tienen un active share superior al 60% a cierre de octubre, según Morningstar) baten con creces en enero la inflación esperada para 2018, al ganar, de media, un 4,3%, pero no al Ibex con dividendos, que sube más de un 5%.

De ellos, los tres que mejor se comportan este ejercicio BPI GIF Iberia R, que suma un 6,45% en 2018; Abante GF Spanish Opportunities Fund, que gestiona José Ramón Iturriaga y avanza un 6,13% y Mirabaud Equities Spain, pilotado por Gemma Hurtado, que gana otro 5,8 % (ver gráfico). Ninguno aplica una gestión de estilo valor. Entre los que aplican esta filosofía, el más rentable en lo que va de año es el que gestiona Francisco García Paramés, Cobas Iberia, que se revaloriza un 4,42%; le sigue el de EDM, EDM Inversión, con un 4,3% y Bestinver Bolsa, con un 4,21%.

