"El euro caerá a corto plazo, por encima de 1,22 empieza a ser un problema"

Si los datos macro continúan positivos, podría apreciarse hasta los 1,3 dólares

Su fortaleza no afectará a la bolsa gracias al crecimiento económico

Jacobo Blanquer, consejero delegado de Tressis Gestión

Uno de los debates con los que arrancó el año pasado giraba en torno a si se iba a romper la paridad del euro dólar, pero el escenario actual no puede distar más de aquel. La divisa común se intercambia ya a 1,24 dólares, con el consecuente lastre que eso implica para la bolsa europea. Aunque en opinión de Jacobo Blanquer, consejero delegado de Tressis Gestión, a corto plazo el euro se debilitará si se cumple, como él cree, su previsión de que el Banco Central Europeo (BCE) lance este jueves un mensaje más dovish (de corte expansivo y acomodaticio). "Un euro entre 1,15 y 1,22 dólares no incomoda a nadie", dice, "más arriba empieza a ser un problema".

El euro se cambia ya a 1,22 dólares, ¿sigue teniendo recorrido al alza?

Por tipos, el dólar tendría que estar más fuerte, pero por situación macroeconómica y política entiendo el fortalecimiento del euro. En mi opinión, a corto plazo el euro caerá si se produce, como espero, un mensaje más dovish por parte del Banco Central Europeo (BCE) en la reunión de este jueves y no me extrañaría verlo por debajo de 1,2. Un euro entre 1,15 y 1,22 dólares no incomoda a nadie, pero más arriba empieza a ser un problema. De continuar los datos económicos positivos, unido a que existen menores dudas respecto al año pasado (elecciones francesas, un Brexit suave ), el euro podría tensionarse algo más y no me extrañaría que se fuera a los 1,25 dólares o incluso a los 1,3.

De cumplirse ese último escenario, ¿puede dar al traste con un buen año de bolsa europea?

No. Podría afectar a las empresas exportadoras, es cierto, pero no demasiado porque al final el crecimiento económico es más fuerte que el efecto divisa y, por tanto, no afectaría tanto a sus resultados. Sigo pensando que este año es mejor estar en bolsa europea que en la estadounidense.

Viendo las valoraciones de Wall Street, ¿serán los resultados suficientemente buenos como para respaldarlas?

En mi opinión los resultados empresariales van a cumplir las expectativas, al menos en el primer trimestre del año. Pero sí es cierto que si más adelante no se cumplen podría dar lugar a una corrección, que no sería demasiado grande siempre y cuando los datos macro sigan siendo buenos.

Volviendo al repunte del euro, ¿puede provocar una rebaja de las expectativas de inflación y que al final el escenario no sea tan negativo para los bonos como el mercado ha descontado en las últimas semanas?

Si el euro se va a la zona de 1,25-1,3 se va a comer la inflación en Europa. Pero si se mueve en esa zona es porque también habría un crecimiento muy fuerte. Nos llevaría a una situación peligrosa en el futuro. Pero yo no contemplo que se produzca un escenario de fuerte inflación. La inflación subirá por los salarios, sobre todo, pero no en Europa. En cuanto a los bonos, estamos viendo como están subiendo los alemanes. Es probable que vayamos hacia una prima de riesgo española de entorno a 70-75 puntos.

¿Cuál es el gran riesgo de 2018?

Veo dos. El primero es que los resultados empresariales no cumplan las expectativas. Y el segundo es que los bancos centrales aceleren la retirada de estímulos monetarios y el mercado no está preparado para ello. Si eso pasa es porque habrá inflación, aunque a día de hoy no la veo.

