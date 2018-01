JP Morgan: "2017 nos ha enseñado que la recuperación económica es un potente antídoto contra el populismo"

No se prevé que Italia y Alemania perturben fuertemente a los mercados

Los sectores que mejor deberían hacerlo este año son los cíclicos

En el tradicional desayuno trimestral que organiza el banco estadounidense, Lucía Gutiérrez-Mellado, subdirectora de Estrategia de JP Morgan Asset Management España y Portugal, ha presentado las perspectivas de la entidad para la primera parte de 2018, en la que si hay un activo que destaca es la renta variable.

A este respecto, desde JP Morgan no creen que este año las incertidumbres políticas afecten en demasía al mercado. "Aunque las inminentes elecciones italianas y el 'impasse' político en Alemania generarán a buen seguro incertidumbre, es improbable que ninguno de los dos acontecimientos perturbe a los mercados de la forma en que otros similares lo hicieron en 2016 y 2017". Según la entidad, "el pasado año nos ha enseñado que la recuperación económica es un potente antídoto contra el populismo".

En este contexto, Lucía Gutiérrez-Mellado indica que la mayoría de las economías se encuentran en territorio de expansión y la tendencia va a ser muy parecida a 2017. "Esperamos un crecimiento global del 3% impulsado por el consumo y Europa".

Precisamente, la renta variable europea es uno de los activos que presenta más atractivo, ya que las valoraciones siguen sin ser elevadas, según el banco. En esta línea, "el crecimiento superior a la media que presenta Europa debería resultar positivo para el 'momentum' de los beneficios de las empresas en la región y proporcionar al reciente repunte experimentado por estas más recorrido en 2018". En este punto, los sectores más favorecidos deberían ser los cíclicos. De hecho, en lo que llevamos de ejercicio, el sector más alcista del Viejo Continente es el de automóviles, que gana más de un 11%.

En cuanto a Estados Unidos, "pese a que las valoraciones parecen algo caras, no se acercan ni por asomo a los niveles que se observaron durante la burbuja de las puntocom", explican desde el banco. Así, si bien las valoraciones no están baratas, el crecimiento económico y de los beneficios debería contribuir a que la renta variable del país siga alcista. Tal y como indica Lucía Gutiérrez-Mellado, "podemos estar ante la mayor expansión económica de Estados Unidos y, de momento, no vemos signos de recesión. Está claro que es a dónde primero llegará porque son los que van más adelantados, pero aún es pronto para saberlo".

