Dia se dispara en bolsa más de un 5% tras la nueva inversión del magnate ruso Fridman

Las acciones de Dia se disparaban hasta un 8% en la apertura después de que el fondo Letterone Investments, propiedad del millonario ruso Mikhail Fridman, haya elevado su participación en la cadena de supermercados hasta el 15% de su capital social y acordara hacerse con el 25% de la firma. Con el paso de la jornada, el valor ha moderado las subidas hasta el entorno del 5% Currás invirtió en Dia justo antes de que un millonario ruso tomara el 25%.

La firma de inversión aumentó así el pasado viernes su participación hasta las 93,4 millones de acciones ordinarias, equivalentes al 15%, en virtud de la operación del pasado mes de julio y llegó asimismo a un acuerdo colateralizado para la compra a plazo de 62,2 millones de acciones ordinarias adicionales, equivalentes a un 10% adicional del capital.

De esta forma, contará con un total de 155,6 millones de acciones de la cadena de supermercados, mientras que señaló que "no" tiene intención de formular una oferta pública de adquisición (OPA) sobre la cadena de supermercados para la que debería superar el 30% del capital, según la actual legislación sobre OPAs.

La recomendación de Ecotrader

Dia, título que forma parte de la lista de recomendaciones de Ecotrader desde primeros de diciembre, se dispara en bolsa. Por tanto, "la estrategia se mantiene del todo vigente y alcanza ya prácticamente primeros objetivos que valorábamos en los 4,85/5 euros marcando un nuevo máximo creciente", afirma el analista Carlos Almarza.

"Nuestra intención por el momento sigue siendo mantener mientras no veamos un claro signo de debilidad y este movimiento refuerza los mínimos del pasado viernes como soporte que ya no tendría sentido que cediera tras el hueco alcista abierto hoy. Por tanto, aunque a corto plazo asistamos a una cierta recogida de beneficios y consolidación de niveles, seguimos recomendando mantener buscando una mayor recuperación que no nos sorprendería que buscará siguientes objetivos sobre los 5,35 euros en próximas semanas", detalla.

