El Ibex 35 vuelve a máximos de agosto tras reconquistar los 10.500 puntos

Señor Cabrero y el déficit español en máximos históricos? Y el no acuerdo en Usa ? Y el problema Catalán ? Y la reducción de estímulos ?



Usted cree señor Cabrero que el Ibex va subir a 16.000 este año ? No sera mas lógico baje en algún momento ? Se lo digo porque un 5 por ciento de subida mensual que ja hecho en Enero no es normal . 5x12 meses da una revalorización del 60 por ciento ¿ cuando el ibex ha hecho eso ?