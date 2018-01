800 530

El presidente de la hostelería de Girona ve la temporada turística "parada"

Girona, 21 ene (EFE).- El presidente de la Federación de Hostelería de las Comarcas de Girona (FHCG), Antonio Escudero, ha abonado hoy la tesis de que la situación política en Cataluña está incidiendo de manera negativa en el turismo y ha asegurado que, por el momento, "la temporada está parada, muy complicada".

"No hay reservas", ha señalado Escudero en una entrevista con EFE, para puntualizar de inmediato que, en todo caso, no se aprecia "la euforia del año pasado".

Este destacado empresario del sector apunta a una afectación en el turismo proveniente del resto del Estado, pero también de Francia, el mercado en el que el Patronato de Turismo de Girona ha anunciado que incidirá para contrarrestar un posible boicot nacional.

Antonio Escudero, con inversiones en la localidad fronteriza de La Jonquera, aprecia un descenso del turista francés, el de mayor peso en la provincia, "porque allí se está haciendo campaña en contra".

"Creo que lo tendremos crudo durante una temporada", ha indicado Escudero, quien detalla que Francia "todo lo que pueda coger negativo" de Cataluña "lo explotará y magnificará" en su beneficio.

Según el presidente de la FHCG, todos los europeos deben pasar por aquel país para llegar a España y si crea un relato de conflicto en territorio catalán, "se quedarán los clientes".

Para Antonio Escudero, "todo lo que está pasando" en Cataluña repercute en Francia, Bélgica, Holanda, Alemania o en Reino Unido, "porque es un tema mediático que hace daño".

Escudero critica que se niegue esa situación, de la que aparta al turismo interior catalán, "porque aquí lógicamente se conoce la realidad", e insiste en que "la gente de fuera" percibe en cambio una visión diferente a partir de una "distorsión del mensaje".

"Esto nos está perjudicando mucho en Girona y en el conjunto de Cataluña, aunque la que está sufriendo más es Barcelona", indica el empresario, que reitera que "nadie se atreve a decirlo, no queda bien, no es políticamente correcto decir que esto ha bajado, que no hay reservas, que el comercio y los servicios se han resentido".

Antonio Escudero destaca que, "de momento, el resto de España no viene" y recuerda que comenzó "con el tema de los jubilados", en referencia a los viajes del Imserso.

Escudero explica que tanto desde la FHCG como desde la propioa comisión asesora del Patronato de Turismo trasladó una propuesta a esta última institución para realizar una campaña de promoción en Francia, porque "está fallando este cliente".

"Allí, pero también en Bélgica o Alemania, se está vendiendo que nos estamos matando y que hay un estado de excepción y hay que explicar que no pasa nada", indica.

Escudero le agradece al presidente del Patronato de Turismo y de la Diputación Provincial, Pere Vila, que haya respondido con una inversión en esa campaña en Francia.

De todos modos, Escudero lamenta que la tensión política lleve desde Cataluña a "desperdiciar" el beneficio de trabajar conjuntamente con Turismo de España, un "problema" que expuso a la Secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asian, en una visita reciente de ésta a Blanes (Girona).

Pese a su visión del momento actual, el presidente de los hosteleros de Girona cree que se puede revertir la situación incluso si perdura el conflicto, "porque la gente se habituará", y recuerda que hay "países con problemas y tienen turismo".

La dificultad que repite Antonio Escudero es que, en este caso, algunas naciones europeas ven la posibilidad de desbancar a un competidor y "manipulan" la realidad para declarar una alarma que califica de "peligrosa".

El mensaje final de Escudero va destinado a las instituciones catalanas y españolas, a las que advierte de que, "en un mundo tan globalizado, lo que le pase a Cataluña le pasa a España, y al revés". EFE.

