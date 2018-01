¿Japón? Más barato que EEUU y más atractivo que Europa



500 euros GRATIS en comisiones Abre una cuenta en degiro.es y consigue 500 euros Gratis en comisiones







A la interesante valoración del mercado nipón y las altas expectativas empresariales se unen las buenas perspectivas macroeconómicas del país, sujeto a los estímulos del 'Abenomics'. Conozca cuáles son los fondos de inversión más rentables de los últimos tres años.

La complacencia de los mercados occidentales ha provocado que las acciones japonesas, con mejores valoraciones y poco demandadas en el pasado, empiecen a hacerse un hueco en las carteras. De hecho, la nipona se ha convertido en una de las preferencias de los gestores para 2018.

El mercado bursátil japonés lleva prácticamente 30 años en depresión, porque la confianza inversora de los nativos permanece estancada. Según afirmaron Marc Garrigasait y Luis Torras, gestores del fondo español más rentable en 2017 (Japan Deep Value Fund), en una conferencia reciente impartida en la sede de Value School, sólo el 4 por ciento del dinero de los japoneses está en fondos de inversión y apenas el 8 por ciento de los particulares de este país invierte en fondos. Así, existen unas 3.500 empresas cotizadas en Japón, pero el seguimiento continuo de los brókeres hacia ellas es más bien escaso, lo que ofrece unos márgenes enormes para los gestores que quieren ofrecer valor en este mercado.

Entre las razones que justifican su inversión están, en primer lugar, las valoraciones que ofrece la bolsa nipona, con un PER de 19 veces, similar al del EuroStoxx pero más bajo que las 23 veces del S&P 500. Según explica Mingkun Chan, analista de Cobas Asset Management, "las bolsas de Japón y Corea operan con valoraciones atractivas si las comparamos con lo que vemos en Europa y en Estados Unidos". Tanto que se está convirtiendo en el caladero perfecto para algunos gestores value como Garrigasait o Francisco García Paramés, presidente de Cobas AM, cuyo fondo internacional mantiene una posición actual en torno al 20 por ciento en Asia según sus últimos datos. En la región, las zonas donde están encontrando más ideas son Corea y Japón.

El índice MSCI Japan es el único de los principales índices mundiales que no cotiza con una sustancial prima respecto a su década. Es por ello que desde Lazard AM opinan que "las empresas niponas aún tienen un amplio margen para mejorar sus rendimientos, ya que el contexto macroeconómico ha mejorado y las reformas de gobierno corporativo de los últimos años han posicionado a muchas compañías para aumentar sus beneficios".

De hecho, se espera que sus ganancias, que ya van por su segundo año récord, sean las que más se incrementen este año. La confirmación de que se están acometiendo continuas reformas empresariales que se traducen en mejores remuneraciones para los accionistas; las robustas expectativas económicas; el menor riesgo político tras la victoria de Abe en las elecciones anticipadas; y el elevado apalancamiento operativo del universo empresarial japonés con respecto a las mejoras sincronizadas de la economía mundial" son los principales vientos a favor que observan desde Columbia Threadneedle.

A la atractiva valoración y las altas expectativas empresariales se unen, también, otros criterios macroeconómicos. Tras varios años con su programa Abenomics en marcha, la economía y la renta variable japonesas han empezado a reaccionar. El crecimiento de los beneficios es sólido y tanto el PIB nominal como el Nikkei 225 han alcanzado máximos de 20 años. Pero también hay que tener en cuenta que es un país que lleva décadas estancado en la deflación. Y es que si bien es cierto que el Banco de Japón (BoJ) ha tenido que retrasar hasta 2019 su objetivo de alcanzar el 2 por ciento de inflación, de momento el IPC ha conseguido mantenerse en territorio positivo desde comienzos de 2017. Sin embargo, para que esta tendencia siga es necesario que se mantenga el consumo de los japoneses, lo que explica que el BoJ aún se muestre acomodaticio.

Productos para tomar exposición

Teniendo en cuenta el escaso conocimiento del mercado nipón, la opción más segura para un ahorrador minoritario es hacerlo vía fondos de inversión. En España existen un centenar de productos a disposición del inversor minoritario (cuya inversión es inferior a 20.000 euros) y que están en euros. Pues bien, si hubiera optado por uno de los mejores fondos a medio plazo habría obtenido una rentabilidad anualizada de hasta el 59 por ciento en los últimos tres años (no hay muchos productos que tengan cinco años de vida).

Según los datos de Morningstar, BGF JJapan Small & MidCap Opportunities Fund A2 ha sido el mejor fondo, al ofrecer un rendimiento anual del 59,24 por ciento a tres años; seguido de Polar Capital Japan I JPY Inc, que ha ganado un 57,23 por ciento en el mismo lapso. Entre los mejores productos, aunque con unos resultados más modestos, existen dos opciones con cuatro estrellas Morningstar (Parvest Equity Japan Small Cap C EUR C y GAM Star Japan Equity EUR Acc) y otro con el máximo de cinco estrellas (T. Rowe Price Japanese Equity Q EUR).

Si se trata de un inversor más arriesgado, dentro de las cotizadas del Nikkei 225, Nintendo, Softbank, Komatsu y Hitachi tienen una recomendación de compra para el consenso de mercado que recoge FactSet y ofrecen unos sólidos fundamentales. Se espera que la compañía de videojuegos supere una posición de caja de 7.000 millones este año. Mientras, Softbank cuenta con un potencial del 39 por ciento a 12 meses vista.

PUBLICIDAD