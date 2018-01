Robert Shiller, Nobel de Economía: "Es probable que el bitcoin sufra un colapso total"

Se une a los críticos y también recuerda el caso de los tulipanes

El profesor de Yale ve "burbujas por todas partes", no solo en bitcoin

El premio Nobel de Economía de 2013, Robert Shiller, ha declarado que el futuro más probable del bitcoin es un "colapso total", pero recuerda en una entrevista en la CNBC que sucedió algo parecido con la burbuja de los tulipanes en Holanda, y "la gente sigue comprando tulipanes, aunque a veces demasiado caros".

El profesor de la Universidad de Yale, con un extenso trabajo en burbujas y comportamientos irracionales de los inversores, se une a las voces críticas que alertan de fuerte carácter especulativo que tiene el bitcoin y las monedas digitales. "No tiene ningún valor a menos que haya un consenso común de que tiene valor. Otras cosas como el oro al menos tendrían algún valor si la gente no lo viera como una inversión", ha explicado el economista.

Shiller piensa que el futuro probable del bitcoin será un "colapso total y una caída en el olvido", si bien no descarta que siga aquí "dentro de 100 años", rememorando la situación le recuerda a la burbuja de los tulipanes de 1640 en Holanda. "Hoy en día seguimos comprando tulipanes a pesar del crack que sufrieron", ha afirmado. Eso sí, el académico ha añadido que hay "burbujas por todas partes", no solo en la criptodivisa, y que "no sabe qué hacer con el bitcoin".

Sus críticas están lejos de ser las primeras sobre un activo todavía indefinido pero que subió en el último año más de un 2.000%, si bien en unas pocas sesiones llegó a perder más del 50%. Muchos ven al bitcoin como un método rápido de enriquecerse y tampoco faltan las voces que lo asimilan con las apuestas de caballos. De hecho, The Wall Street Journal ya avisa de problemas conyugales e incluso rupturas de amistades por culpa de la locura de la criptodivisa.

Tampoco la suya es la primera comparación con la famosa burbuja de los tulipanes holandeses. Otros miembros del establishment financiero como el número 1 del banco JP Morgan, Jamie Dimon, o el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), el portugués Vitor Constancio, han recurrido públicamente al mismo símil para alertar sobre las posibles pérdidas en las criptodivisas.

Hoy, la criptodivisa de referencia se mueve con ascensos acercándose a los 12.000 dólares por unidad, según los datos de CoinDesk, remontando desde los 9.500 dólares que llegó a tocar esta semana. Con todo, sigue lejos de los casi 20.000 dólares a los que cotizó en diciembre, coincidiendo con su salto al parqué del mercado de Chicago. Hace un año, se movía por debajo de los 900 dólares.

