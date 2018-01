El fondo noruego Norges aprovecha el 'rally' alcista para replegarse en Bankia

Rebaja un 0,8% su participación en la entidad y mantiene todavía el 3%

El fondo soberano noruego Norges Bank ha aprovechado el rally alcista experimentado por Bankia en bolsa en enero y se ha desprendendido de una parte sustancial de su participación. La institución, que se convirtió en el segundo mayor socio de la entidad española tras la venta por el Estado del 7% del capital el pasado diciembre, ha rebajado un 0,8%.

Norges Bank mantiene después de este repliegue aún el 3%, según los registros de Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esta participación incluye el efecto dilución de la ampliación de capital efectuada por Bankia la semana pasada, para materializar la absorción de BMN.

El vehículo inversor noruego, en concreto, se ha deshecho de 3,32 millones de títulos. Una vez descontada esta operación, Norges dispone de 92,9 millones de acciones, cuyo valor actual de mercado asciende a 390 millones de euros.

El pasado día 11 de enero, la cotización de Bankia alcanzó los 4,34 euros después de once jornadas al alza, en las que subió un 8,5%. En la sesión del miércoles, el precio de las acciones del grupo nacionalizado se situó en 4,2 euros.

Norges Bank afloró una participación del 3,8% en los días posteriores a la colocación acelerada de títulos realizada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) en diciembre. Entonces, Invesco también desveló un 1,046% del capital.

Plusvalías

El organismo del Estado, que tiene a día de hoy el 61,9% de Bankia, vendió el 7% a 4,06 euros por acción, por lo que es probable que ambos fondos acumulen plusvalías en su apuesta. Era la segunda vez que el Frob se desprendía de una parte del capital. La primera fue en febrero de 2014, cuando traspasó el 7,5%. En los próximos meses tiene previsto avanzar en el proceso de privatización, aunque el ritmo dependerá, según su presidente Jaime Ponce, de la situación del mercado con el objetivo de maximizar todo lo posible la recuperación de las ayudas públicas otorgadas, tanto a Bankia como a BMN, que llegan a 24.100 millones.

De esta manera, no se descarta que el Ejecutivo vaya a tener que extender el plazo para que el Frob salga del accionariado del grupo financiero, que expira a finales de 2019. Desde el banco que preside José Ignacio Goirigolzarri se ha reclamado una estrategia adecuada y prudente en la venta de títulos.

En la colocación de diciembre, el Frob registró minusvalías de 270 millones de euros, teniendo en cuanta el precio al que entró en Bankia en 2012, año del rescate.

Los expertos coinciden en señalar que el primer semestre de 2018 será positivo para los valores bancarios, ante las expectativas de un adelanto en la subida de tipos de interés por parte del BCE. Este movimiento impulsaría los ingresos de las entidades, que han estado lastrados estos últimos años por la caída de las tasas y por el mantenimiento del euribor en terreno negativo por primera vez en su historia.

Bankia, además, podría beneficiarse de la absorción de BMN. En la actualidad, negocia con los sindicatos un plan de ajuste de empleo para obtener unos ahorros de costes de hasta 155 millones en 2020.

La dirección de la entidad se reunió el miércoles con los representantes de los trabajadores para debatir las condiciones del recorte que, en principio, afectará a 2.510 personas, el 14,2% del total de la plantilla.

En el encuentro no hubo avances para llegar a un acuerdo. El banco entregó documentación sobre las condiciones, que los sindicatos tendrán que analizar en los próximos días. Éstos no descartan movilizaciones si las condiciones no varían. La intención de Bankia es llevar a cabo prejubilaciones a partir de los 56 años y bajas incentivadas por debajo de esa edad.

El plan de ajuste incluye también el cierre de casi 150 oficinas, un tercio de las cuales ya se ha materializado. La mayor parte de estas clausuras se producirá en Valencia.

