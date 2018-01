¿Nadie espera nada malo? Las diez amenazas que ignora el mercado alcista

En 2018 la Bolsa va a ir bien.



Es sencillo. Está en poder de las manos fuertes que han metido casi todo el dinero de los bonos. Todo el que han podido al menos.



Lógicamente si las manos fuertes ya han metido el dinero, no hay nadie que pueda hacer subir la Bolsa de forma brusca, pero la bolsa no es suma cero. Porque las empresas producen beneficios que aumentan el valor de las acciones. De ahí la extraña falta de volatilidad. No hay volatilidad porque las manos fuertes han convertido la renta variable en renta fija.



Habrá una subida tranquila en 2018. En España el catalizador será el momento en que se publiquen los resultados. Ahí la Bolsa comenzará a rendir.