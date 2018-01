800 533

La Generalitat afirma que en el 2018 el turismo español "no renunciará" a Cataluña

Madrid, 17 ene (EFE).- El director de Turismo de la Generalitat, Octavi Bono, ha afirmado hoy que Cataluña está ya inmersa en un periodo de recuperación turística salvando la inflexión del último trimestre, a causa del 'proces', y se ha mostrado convencido de que en 2018 el turismo español "no renunciará" a visitar esta comunidad.

En declaraciones a los medios en el estand de esta comunidad en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), Bono ha subrayado que Cataluña ya ha iniciado "la recuperación" y "la normalización" en el sector turístico y ha informado de que las reservas en aviación internacional del primer trimestre han crecido el 0,8 por ciento.

Y para el primer semestre de 2018 se prevé un aumento del 2,5 por ciento, lo que sitúa a Cataluña en una "dinámica al alza" en el sector turístico.

El responsable de Turismo de la Generalitat ha subrayado que en 2018 "Cataluña seguirá ofreciendo propuestas interesantes para todos los mercados, también el español", y que estos mercados "no renunciarán en la medida en que nosotros sepamos darles lo que necesitan".

Bono ha admitido que en el conjunto del último trimestre y debido a la situación política hubo una caída del turismo internacional del 4 por ciento y algo por debajo en el turismo doméstico.

En concreto, ha recordado que el nivel de actividad en el mes de octubre declinó en turismo internacional un 4,7 por ciento si bien incrementó ingresos un 4,9 por ciento.

Ha explicado que, en noviembre, el declive de la actividad turística internacional retrocedió un 2,3 por ciento y en ingresos bajó un 4,2 por ciento "mientras que en diciembre la dinámica se movió en la media".

Bono ha precisado que, en conjunto, 2017 fue un año en el que se consiguieron "cifras récord" con 19.050 millones de ingresos generados por más de 19 millones de visitantes internacionales

Ha precisado que la situación del último trimestre ya se está corrigiendo y no se espera contención de cifras para los próximos meses.

Respecto al sector nacional, ha valorado que en las vacaciones de Navidad el turismo de nieve en el Pirineo se haya recuperado entre un 8 y un 10 por ciento.

A la pregunta de si la aplicación del 155 en Cataluña se ha refleja en la presencia de la comunidad en Fitur, Bono ha comentado que el estand de Cataluña ocupa el mismo espacio (900 metros cuadrados), la misma zona e incluso un presupuesto parecido al habitual, en torno a los 280.000 euros.

También ha dicho que en esta ocasión el elemento cultura es el que condiciona la decoración y el contenido del conjunto del pabellón dado que 2018 va a ser un año "en el que se va a celebrar intensamente el turismo cultural en Cataluña".

Además, e igual que otros años, la organización del espacio persigue aprovechar la dinámica profesional de los primeros días y una dinámica distinta cuando se abre al público.

Por tanto, ha asegurado que la aplicación del 155 no ha condicionado en nada el pabellón de Cataluña en Fitur que, como en otras ocasiones, tiene un carácter puramente profesional y técnico.

Sobre el hecho de que los Reyes no se hayan acercado hoy al estand durante su visita a la Feria, Bono ha comentado que Fitur es "un espacio muy grande, la agenda de los Reyes muy intensa y no todos los años nos visitan. Este año no ha tocado y no por ello hay que hacer otras lecturas", ha puntualizado.

