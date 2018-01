Wall Street regresa a los récords: el Dow Jones bate los 26.000 en su racha de mil puntos más rápida

Esto es demencial. Parece que quieren llevar el Dow Jones al doble de como estaba en 2008 cuando reventó Lehman Brothers (estaba en 14.000 puntos) ahora llegará (o rebasará) a los 28.000 puntos, puede que incluso los 30.000 puntos. Miedo me da la corrección que va a haber. Demasiado etán eleando la bolsa (burbuja de deuda soberana, la peor de todas...aunque como ya pasara entonces, digan que no existe burbuja). El ibex 35 no podrá aguantar una caída tan grande como la que en algún momento tendrá el Dow Jones...va a ser digno de ver.