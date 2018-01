"Un día de locos": el desplome del bitcoin multiplica la compra de monedas de oro

ED-BCN.



En ningún momento he nombrado “hecatombes nucleares” ni barbaridades de ese tipo por dos razones básicas.



Primero, nadie cambiaría un alimento o bebida por un metal a modo de moneda, sea éste noble o no.



Segundo todo comercio sería altamente controlado y por ende manipulado y confiscado.



Eso para finiquitar el tema “hecatombe”.



Para contestarle en éste medio, seré breve.



Cuando el oro se ha “incautado, restringido o prohibido” (eso no es así literalmente) ha sido para poder manipular la divisa de turno, eso no hará falta que lo discutamos porque no creo que haya argumentos para rebatirlo. Eso quiere decir que en dicha época se necesitaba una excusa para introducir un patrón deuda para financiar diversas guerras y bla, bla…



Dos de las mayores potencias mundiales están atesorando oro y deshaciéndose de los Dólares a un ritmo frenético ¿Apostamos contra los bancos centrales de nuevo, como con Bitcoin?



A día de hoy pocos dudan que las reservas de oro de China son mucho mayores de las declaradas (ya se sabe que con los comunistas…) y que las de EEUU no se auditan desde los 50 (así que no se lo que les quedará). Rusia compró el año pasado alrededor de 100Tn si no recuerdo mal, más que ningún otro BC.



Podría hablar de las mineras y las reservas de oro mundiales en la corteza terrestre pero mejor no me extiendo más.



Nadie dice que sobreexponer la inversión al oro sea buena idea, de hecho no lo es, pero si que es una buena base para una inversión inteligente.



Es mi opinión.



Un saludo.