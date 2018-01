La inflación y un crash en el mercado de bonos serán los principales riesgos para 2018

Los activos de reanta variable son un antídoto contra la inflación.



Además, las empresas han refinanciado su deuda a tipos anormalmente bajos, con lo cual la incidencia de una futurible subida de los tipos debería tener un impacto muy pequeño sobre sus resultados, a pesar de que en un principio se notará el susto.



El problema es la inflación. ¿está más descontrolada de lo que dicen los bancos centrales?



No es tanto el problema de que esté descontrolada sino de que pueda sufrir una subida repentina y descontrolada.



Obviamente los dos componentes críticos de la inflación son el coste de la energía y de la mano de obra. La mierda de la inflación subyacente es eso basura. Lo que cuenta en la energía y la mano de obra.



Sobre la mano de obra es evidente que su coste ha caído por los suelos. Pero ese no es el problema. Está en su espejo, también lo está haciendo la productividad. Y lo está haciendo en todo el mundo aunque no se diga. Eso es letal a medio plazo.



El otro componente es la energía. Parece que vivimos en una nueva edad de oro del petróleo, con el auge del shale gas. Pero no es así. Estamos rebañando el fondo del bote. Eso es el gas de esquisto. Hemos consumido energía acumulada durante millones de años en una centuria. Es sencillamente idiota pensar que eso puede continuar por mucho tiempo. En todo caso, para los efectos inflacionarios, el precio de la energía subirá bien por la vía de la producción, bien por las externalidades negativas de su uso irracional(por ejemplo bitcoin).El coste de la energía tiende a pinchar burbujas súbitamente, como la de 2008.



Todavía la fiesta puede continuar hasta 2019, pero después las campanas tocarán a rebato.