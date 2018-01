El Ibex 35 rebota un 0,51% y logra superar los 10.500 puntos en la mejor racha desde finales de 2016

Las bolsas europeas no van a subir más, los estímulos del BCE se acaban, y volveremos a la cruda realidad. Los estímulos monetarios son solo pan para hoy y hambre para mañana, el capitalismo tiene unos ciclos, si se alteran ya no funciona bien. Hubo muchas empresas que se han rescatado, que debian haber desaparecido, es el ciclo de la economia. Ahora hay una deuda gigantesca, que nadie sabe como se va solucionar. Lo que hara la gente es protegerse consumiendo menos, viviendo con los padres, y no teniendo hijos, por lo que no habrá crecimiento económico. Se pensaban que poner el dinero a precio cero sería solución, y no, lo que hacen falta son expectativas de futuro, y no las hay.