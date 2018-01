La CNMV 'copia' las advertencias de la SEC sobre las criptodivisas

Estos mangantes de la CNMV que solo se preocupan de cobrar a fin de mes y que en casos como Cajas de Ahorro, Bankia, Popular, Preferentes, etc. etc no hicieron nada ¿Ahora nos vienen con cosejitos baratos?



Iros a la mierda o...más lejos porque ya empezamos a estar hartos de vuestros consejos.