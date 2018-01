Técnicas Reunidas avanza más del doble que el petróleo desde los mínimos de noviembre

Hoy es el último día para adquirir el derecho de cobro del próximo dividendo

Técnicas Reunidas está cumpliendo con el papel de perro de la bolsa a pies juntillas. No obstante, lo lleva haciendo desde antes de fin de año. Las fuertes caídas del ejercicio pasado, unidas a los ascensos del petróleo, han propiciado que este valor haya sido uno de los más alcistas del Ibex en los últimos 2 meses.

En concreto, los títulos de la firma madrileña se han anotado un 24% desde que anunció el profit warning mientras que el Brent, barril de referencia en Europa, ha ascendido algo más de un 10% en el mismo periodo.

No obstante, esta recuperación de la cotización no ha venido acompañada de una mejora de las estimaciones de los expertos, que mantienen la recomendación de venta sobre sus títulos. Asimismo, el precio objetivo se ha quedado estancado en los 25 euros, un 12% por debajo de los niveles actuales.

Esta misma semana Técnicas repartirá su primer dividendo a cuenta de 2017 y constará de un pago de 0,667 euros, la misma cantidad del año pasado. Esta retribución alcanza una rentabilidad del 2,3% a precios actuales, sin embargo, para tener derecho a ella, es necesario tener los títulos en cartera hoy (lunes).

Ataca resistencias

La cotización de Técnicas Reunidas está mostrando fortaleza en las últimas semanas y "no habrá signos de debilidad a corto plazo mientras no ceda los 26,90 euros y sobre todo a medio plazo mientras no pierda los 25,30 euros", explica Carlos Almarza, analista de Ecotrader.

"Por encima de los 28,60/29 euros podría ya buscar una mayor recuperación hacia siguientes objetivos en los 30,30/31 euros, y aunque evidentemente llevaría un tiempo, no nos sorprendería ver su cotización nuevamente en los máximos del pasado año en próximos meses", concluye Almarza.

