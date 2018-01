¿Qué son realmente el bitcoin o el ethereum? Cualquier cosa menos una divisa

No se trata de que un gobierno te respalde o te dé garantías, pues no existe o es falsa esta afirmación, el dinero no lo crearon los Estados; de hecho, el dinero no es que tenga el respaldo de los estados sino que son estos los que nos obligan a aceptarlo, por tanto existe una obligatoriedad en su uso como dinero corriente, si liberalizaramos el dinero, el que emite el BCE acaba convirtiéndose en basura, dejaría de ser dinero en poco tiempo.