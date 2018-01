El Ibex 35 sobrevive al euro y cierra plano cerca de los 10.500 puntos

Yo he vendido la semana pasada toda la bolsa que tenía. La bolsa europea no sube ni a tiros y la americana me da vértigo. Ahora esperaré a que la burbuja de wall-street explote, lo que puede ser este verano o dentro de varios años. En ese momento todas las bolsas bajarán al unisono y será una buena oportunidad. Suerte a los valientes.