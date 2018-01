La 'Cuarta Edad' eleva la prima de riesgo de las pensiones españolas

! Cuántas vueltas a lo mismo !. Ahora se inventa la cuarta edad, esperanzas de vida puramente teóricas y ya quieren meter mano al tema. Van ofreciendo a los futuros pensionistas pensiones de subsistencia cada vez de peor cuantía.



Siempre he pensado que el problema de las pensiones públicas es su manejo político. Lo de la solidaridad, reparto etc, etc, no dejan de ser señuelos para su mangoneo político para la captación de votos. Premios a la natalidad, reconocimiento de pensiones con escasa cotización etc, etc, no deben ser elementos a contar si las pensiones son contributivas.



Algunas recomendaciones como destopar la cotización y cotizar por lo que realmente se gana o compaginar trabajo y pensión parecen disparates. Si no llega lo lógico es variar las condiciones de acceso a la pensión como, por ejemplo exigir más años de cotización para recibir el 100% de la pensión. Ahora bien, la solución cané es un sistema mixto con una parte baja pagada por el Estado y financiado con cotizaciones o impuestos y una parte complementaria de capitalización voluntaria o no y gestionada por el Estado. Así todo el mundo se involucrará en su futura pensión y se acabaron los agravios. Los fondos de pensiones pudieron ser una solución, pero los límites de aportación, su escasa rentabilidad y el pago fiscal al hacerlo efectivo los hacen carentes de interés.