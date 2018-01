Las mejoras de beneficio en el último trimestre

Segun lo que he podido deducir con el tiempo y aun me queda mucho que aprender, que comprando una empresa que este segura por 30 años su tipo de negocio y/o sector, siempre y cuando durante esos 30 años la directiva sea gente de fiar y miren por el valor de la accion y no por los dividendos e instituciones es decir gestion orientado a la familia...,



reinvirtiendo los dividendos, en 30 años ganariais mas dinero que en el 99% de los fondos de inversion que existan.



encontrar un sector que dure 30 años no es muy complicado.



lo complicado es encontrar por 30 años a alguien que no sea un patan incompetente en la gestion y mire por los accionistas y no por su puesto directivo.