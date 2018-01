Quiénes han superado o rozan los máximos de 2017



500 euros GRATIS en comisiones Abre una cuenta en degiro.es y consigue 500 euros Gratis en comisiones







Con el fuerte arranque que ha protagonizado la bolsa española en 2018, hasta tres compañías del Ibex 35 han conseguido superar los máximos registrados el año pasado y otras tantas se han quedado a un paso, ofreciendo así una clara señal de fortaleza

Con la bolsa española de nuevo intentando recuperar la senda alcista y que llevaría al Ibex a buscar los máximos de 2017 (ver páginas 2 y 3) toca ser selectivo para aprovechar el recorrido que ofrece el mercado. En este sentido, hasta tres compañías del Ibex han logrado batir los máximos que marcaron el pasado año y otras tantas están a un paso, ofreciendo así, desde el punto de vista técnico, una oportunidad para aprovechar su fortaleza.

ArcelorMittal

Nada más y nada menos que en casi un 10 por ciento ha superado ya ArcelorMittal el máximo marcado en 2017. La recuperación de la demanda del acero está siendo su principal impulsor y desde los mínimos que registró en el mes de junio ya ha escalado más de un 68 por ciento. Las firmas de inversión siguen confiando en el grupo. Es el caso de Citi que argumenta que las condiciones de mercado siguen siendo favorables, con un escenario de recuperación de la demanda de acero en todos sus mercados.

Desde el punto de vista técnico, la firma se enfrenta a la importante resistencia de los 30,70 euros, entorno de máximos entre los años 2012 y 2014 desde donde se originó el último gran tramo bajista hasta los mínimos marcados el pasado año. En este entorno podría encontrar un freno temporal en los ascensos, que en principio sería una simple consolidación para seguir ascendiendo mientras no pierda niveles como son los 26 euros.

Cellnex Telecom

El gestor de infraestructuras para el sector de las telecomunicaciones fue uno de los valores destacados del pasado 2017, ya que logró una subida superior al 56 por ciento. Sin embargo, parece que no ha tenido suficiente. Y es que la firma desarrolla una impecable tendencia alcista en subida libre y no mostrará debilidad mientras no ceda los 21,20 euros en el más corto plazo y sobre todo los 19,80 euros como soporte fundamental (está a menos de un 1 por ciento de batir sus máximos de 2017).

Además de su situación técnica, destacan sus fundamentales. Desde Banco Sabadell, indican que el grupo cuenta con "una alta visibilidad del negocio y una generación de caja sólida y estable gracias a contratos a largo plazo en un sector apalancado al crecimiento de los datos y que se puede beneficiar de la racionalización del negocio de redes móviles en Europa. Además, creemos que Cellnex es un target claro para operadores de EEUU con ambiciones de expansión en Europa". Según las previsiones de los expertos, la compañía lograría casi triplicar su beneficio entre 2016 y 2019, hasta superar los 100 millones.

Amadeus

"Es líder con una cuota de mercado del 44 por ciento en un mercado con muy pocos players y barreras de entrada enormes. Cuenta con visibilidad y crecimiento gracias a las dinámicas del tráfico aéreo, así como por las inversiones realizadas para seguir siendo competitivo. Elevada generación de caja, dividendo sostenible y al alza, management de calidad ¿Quién da más?". Es la valoración que hace Gonzalo Sanz, analista de Mirabaud Securities España, sobre otra de las compañías que es pura fortaleza, Amadeus.

El proveedor de servicios tecnológicos para la industria de viajes y turismo ha superado en un 1 por ciento los máximos alcanzados el pasado año, de hecho, está marcando nuevos máximos históricos confirmando la continuidad de la tendencia en subida libre absoluta. A corto plazo no mostrará ningún signo de debilidad destacable mientras no ceda los 59,15 euros, base de la última fase consolidativa.

Viscofan

Viscofan ha sido durante mucho tiempo uno de los componentes del Ibex con peor recomendación. No obstante, el grupo no sólo se ha quitado de encima el consejo de venta, sino que ofrece perspectivas atractivas, siendo clave la recuperación de los márgenes. "Creemos que debería ser capaz de aprovechar el entorno actual y disfrutar de una recuperación en los volúmenes gracias a una gama de productos más amplia y una mayor diversificación geográfica", indican desde Exane BNP Paribas. Desde el punto de vista técnico, es un título que está atacando sus máximos históricos establecidos en 2015 y que apunta a mayores subidas mientras no pierda los 48,70 euros y más a corto plazo los 52,80 euros.

Prosegur

Es una de las firmas no Ibex más destacadas, ya que sigue mostrando mucha fortaleza y mantiene sus opciones de seguir marcando máximos crecientes mientras no pierda los 6,50/6,35 euros (está a un 0,8 por ciento de sus máximos de 2017). Este año se espera que su cotización esté apoyada por Europa y Brasil, tal y como recuerda Rafael Cavanillas, de Ahorro Corporación: "Para 2018 prevemos un crecimiento sostenido impulsado por la reactivación del PIB en Europa, y sobre todo, destacamos la vuelta a la rentabilidad en la seguridad de Brasil". A esto se une las previsiones de crecimiento para Cash, la filial de la que controla más de un 70 por ciento.

De cara a los beneficios de 2017 los expertos esperan una mejora cercana al 30 por ciento, lo que implicaría superar los 170 millones de euros, aunque no sería hasta el actual ejercicio cuando marcaría una cifra récord, ya que el incremento 14 por ciento que se prevé la llevaría a superar los 200 millones de euros, algo que nunca ha conseguido.

PUBLICIDAD