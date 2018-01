Cinco compañías que se han sumado a la fiebre del bitcoin y el blockchain

Algunos analistas advierten de que la fiebre está siendo "ridícula"



Desde que se disparó la fiebre de las criptomonedas han sido muchas las compañías -en su mayor parte pequeñas firmas- que han intentado aprovecharse de la espiral alcista que han vivido las criptomonedas. La última en sumarse a esta fiebre ha sido Kodak, que se ha disparado un 300% en bolsa tras lanzar el Kodakcoin.

Sin embargo, el antiguo líder indiscutible de la fotografía no ha sido la única firma que ha intentado aprovecharse del auge de las criptomonedas para sacar partido en forma de subidas en bolsa. "Esto se está poniendo ridículo", asegura Dennis Dick, un operador de Bright Trading en Las Vegas. "Desde un punto de vista fundamental, nada de esto tiene sentido". Pero, ¿a qué se dedican estas firmas?. "El bitcoin no es ni una divisa ni una materia prima, pero no hay una sección para clasificar el aire"

1.- Overstock.com

Overstock.com es una empresa que se dedica a ofrecer productos de marca con descuento en Internet, que van desde la joyeria a la electrónica pasando por productos deportivos. Esta fue una de las primeras firmas en aceptar pagos en bitcoin o bitcoin cash.

Además, en diciembre anunció que lanzaría una ICO (Initial Coin Offering, en inglés., un instrumento para financiar el desarrollo de nuevos protocolos), para captar 250 millones y dar nueva forma al negocio. Desde los mínimos de mayo del pasado año la compañía ha multiplicado por 5,7 veces su precio y ya vale más de 2.000 millones de dólares.

2.- Longfin

Longfin es una pequeña compañía de fintech que anunció a finales del año pasado la compra de Ziddu.com, una firma de blockchain, a cambio de 2,5 millones de acciones de Longin -el 4,5% del capital de la firma-. La comunicación hizo que sus títulos llegasen a subir más de un 2.000% en solo dos sesiones.

De este modo, la firma pasó de capitalizar 286 millones de dólares antes del anuncio a alanzar un valor bursátil que ahora se sitúa en los 3.640 millones de dólares. Todo esto a pesar de que desde los máximos que llegó a tocar en los 142,8 dólares ha retrocedido un 70%, hasta los 42,6 dólares por título.

3.- Xunlei LTD

Xunlei es una compañía china especializada en informática en la nube. En 2017 logró multiplicar por 4 su precio. Y lo consiguió después de que en agosto anunciase un nuevo plan estratégico que estaba construido alrededor del Blockchain.

En el octavo mes del año lanzó una plataforma llamada OneCloud donde se transfieren los datos usando la tecnología blockchain. Incluso muchos de los detractores del bitcoin coinciden en destacar las múltiples cualidades que ofrece el blockchain y la compañía ha sabido aprovecharlo en el parqué. En lo que va de año el ADR de la empresa sube un 49% y su valor bursátil se ha disparado por encima de los 1.500 millones de dólares.

4.- ChinaNet

Una de las últimas firmas en sumarse a la fiebre del blockchain ha sido ChinaNet. La diminuta empresa del gigante asiático -apenas capitaliza 80 millones de dólares- fue protagonista el día 4 de enero tras anunciar su unión con Jingtum, una firma ligada a esta tecnología.

La empresa ha multiplicado por 7 su valor desde entonces, si bien llegó a multiplicarlo casi por 10 tras conocerse la noticia. Lo último que se ha sabido sobre la compañía es que el pasado jueves nombró un nuevo Jefe de Estrategia para llevar el plan estratégico de desarrollo de blockchain y otros negocios relacionados.

5.- Pareteum

Pareteum es una firma que ofrece plataformas de comunicación en la nube y que también ha decidido subirse a la ola del bitcoin. La compañía anunció el 26 de diciembre que había añadido a sus servicios la tecnología blockchain, lo que permitiría a sus usuarios aceptar y procesar bitcoin, ethereum, litecoin, airtokens y otras criptodivisas. Tras el anuncio sus títulos llegaron a multiplicar por 4 su valor, si bien desde los máximos han corregido un 17% y la compañía apenas capitaliza 100 millones de dólares.

