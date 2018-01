Las gestoras se rinden ante Mifid II: bajan un 40% su comisión de gestión

Los recortes se producen en la mayoría solo para gestión de carteras

Impide cobrar retrocesiones a clientes que ya pagan por asesoramiento

La llegada del nuevo año ha coincidido con la entrada en vigor de Mifid II o, lo que es lo mismo, la Directiva europea que marca un antes y un después para los mercados financieros, tanto en su operativa como en sus modelos de negocio. Escuela de Inmersión: Pros y contras de la gestión discrecional de carteras.

En el caso de las gestoras de fondos, una de las grandes modificaciones es la de ofrecer a sus clientes asesorados (ya sea vía asesoramiento independiente o a través de la gestión de sus carteras) las clases de fondos limpias de retrocesiones, ya que en ambos tipos de servicio se prohíbe el cobro de estas comisiones que hasta ahora las gestoras retrocedían a sus redes comerciales.

Para cumplir con esta directriz europea, y aunque la misma aún no ha sido transpuesta a la normativa española, son varias las gestoras de fondos que han comunicado en el último mes a la CNMV un nuevo sistema de clases de sus fondos con una importante rebaja en las comisiones de aquellas a las que ahora accederán sus clientes asesorados.

Tres de las últimas en modificar la estructura de las comisiones han sido Ibercaja, Liberbank y Sabadell; esta última es la única de las tres mayores gestoras españolas que lo ha hecho en el último mes. La gestora aragonesa ha comunicado al organismo regulador la reducción de sus comisiones de gestión en las clases B de sus fondos siendo de media el recorte del 50%. "Para adaptarnos a Mifid II hemos reducido la comisión de las clases B, exclusivas para gestión de carteras, y también la de nuestros fondos perfilados, pero en principio no tenemos pensado bajar las comisiones en el resto de productos", apunta Miguel López, jefe del área técnica de Ibercaja Gestión. Además, la gestora está buscando potenciar el servicio de gestión discrecional de carteras -que según la CNMV reportó en comisiones a las gestoras 79,4 millones de euros en el primer semestre de 2017, un 41% más que en el mismo periodo de 2016-, a través de una oferta comercial que premia con bonificaciones de hasta el 0,75% los traspasos externos de fondos de inversión a su servicio de gestión de carteras.

Similar rebaja del 50% es la que ha decidido aplicar Liberbank en la clase C de seis de sus productos especificando que dichos fondos están dirigidos "a partícipes que tengan suscrito un contrato de gestión de carteras". Por su parte, Sabadell hizo lo propio a finales del año pasado al anunciar un recorte medio del 50% para las clases destinadas a la gestión de carteras en 36 fondos.

Pero no todas las firmas han limitado tanto sus rebajas. También hay gestoras no tan ligadas a grupos bancarios que han aprovechado la nueva normativa para ganar competitividad vía recorte de comisiones. Alpha Plus, la gestora de Santalucía, es una de ellas. No solo ha reducido las comisiones de gestión de todos sus fondos sino que, además, ha eliminado la comisión de éxito de todos ellos. "Hemos buscado una alineación de los intereses de la gestora con los de nuestros clientes, a los que consideramos nuestro mayor activo. Por esta razón, hemos decidido una bajada de las comisiones en la mayor parte de las clases de acciones de nuestros fondos de inversión", apuntan desde la firma. También Trea AM ha hecho lo propio en tres de los fondos que gestiona para Cajamar y en su fondo Trea Rentas Emergentes.

¿Pagará el inversor menos?

No en vano, como recuerda Fernando Luque, editor en España de Morningstar, con Mifid II "el inversor va a ver todos los costes, hasta ahora ocultos como el del análisis o los operacionales y esa transparencia a la larga va a traer un aumento de la competencia de forma indirecta". En todo caso, hay que tener en cuenta que pese a la fuerte rebaja de comisiones de gestión que se han anunciado, el hecho de que en la mayoría de los casos se limite a las clases para carteras gestionadas mitiga el impacto que dichos recortes pueden tener en los bolsillos de los inversores. Y es que, según recuerda Ignacio Perea, director de inversiones de Tressis Gestión, "la gestión de carteras implica un coste adicional que suele estar entre el 0,7 y% y el 1,1% de la cartera que tenga el cliente". A esto hay que sumar que son mayoría las entidades que además cobran comisiones variables en función de los resultados y que en este servicio se aplica un IVA del 21%.

