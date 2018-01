China desmiente que vaya a reducir o dejar de comprar bonos de EEUU

como dice el 1, pasara.



no me fio ni un pelo de nadie, cuando te dicen que no pasa nada pasa algo, cuando te dicen que el bitcoin es una burbuja no pasa nada, y cuando empiezas a ver a directivos de banco recomendado bitcoin, correr como alma que lleva el diablo.



yo toy tranquilo por lo que pueda pasar con la deuda, tengo 3 acciones, una con caja neta (de las mayores de europa), otra sin deuda, y la otra es utilite y claramente con deuda. de las 3 solo una esta expuesta a españa en un 40% , las otras son internacionales y no tienen nada que ver con españa. el resto un 33% en liquidez en el banco, esperando a ver que pasa, y sino, tengo en el radar a 2 acciones.



pero como dice warren, "sin prisas. el coste de oportunidad es aquel de no tener algo de dinero cuando el mercado palma un 30%"