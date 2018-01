Nvidia actualiza su software contra Spectre y aclara que sus equipos son "inmunes"

¡Que se jod*n los abducidos por la tecnología!.



Fallos programados o lo que es lo mismo, obsolescencia programada. Ya no te puedes fiar ni de la imagen que reflejan los espejos, pues lo que reflejan, puede ser que no sea real y todos seamos alienígenas. Por tanto, no te fíes de que le ves o te digan, todos es una mentira, una ilusión y una manipulación.