China agita a la deuda de EEUU: Pekín estudia recortar las compras de bonos

exacto numero 1, china en realidad solo posee un 7% de la deuda global de estados unidos, el resto esta en manos de particulares y casi todo esta en menos de los fondos de pensiones privados de estados unidos.



lo que pasa, que hay mucho anti-yannki, y se creen cualquier cosa, he llegado a lleer que china tenia el 50% de la deuda de estados unidos..., o sea, me estan diciendo que hace unos años, china tenia en efectvo mas dinero que su propio pib ?? jajajaja, no piensas esos borregos.