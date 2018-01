La banca central, China y la política: los tres riesgos que amenazan al mercado

Los analistas creen que 2018 no será tan plácido como 2017

Aunque 2018 ha empezado de forma muy positiva para los mercados desarrollados, los analistas no son tan optimistas de cara a este año como en otros ejercicios. A pesar de que esperan un buen ejercicio, señalan que el camino no está exento de riesgos que podrían hacer descarrilar a la bolsa en un año que no será tan plácido como 2017.

"Los retornos de la renta variable en 2018 estarán definidos por el balance entre la continuidad de la fortaleza de la economía global y el cambio que provocarán los bancos centrales. Pensamos que unos beneficios más altos deberían en algún momento ganar la batalla, pero un aumento de la volatilidad implica que el viaje no transcurrirá de manera tan tranquila como el año pasado", explican desde Citi.

En este sentido, desde la entidad norteamericana señalan tres riesgos clave de cara a 2018: la retirada de estímulos de los bancos centrales, un aterrizaje forzoso de la economía china y un incremento de las tensiones políticas.

1.- El papel de los bancos centrales

Una de las principales preocupaciones de los gestores es que los bancos centrales cometan un error en su proceso de retirada de los estímulos. Un temor que comparten en Citi. Con la Fed arrancando su proceso de dejar de reinvertir los vencimientos de deuda y con el BCE reduciendo su programa de compras, desde la entidad norteamericana resaltan que "los mercados han respondido ante el flujo del QE, no al stock del mismo".

Según explican desde el equipo de análisis de Citi, esto implica que "incluso pequeños ajustes del balance pueden crear respuestas desproporcionadas en los mercados. Por lo tanto, el fin del QE nos da motivos para la preocupación".

Tras una década de fuertes incrementos de los balances de los grandes bancos centrales de todo el mundo, el balance total de los mismos comenzará a reducirse a partir de la segunda mitad del año, aunque de manera muy controlada. "Para finales de 2018, en nuestra opinión, el Banco de Japón será el único banco central importante que no haya dejado de proporcionar estímulos monetarios. Y en los bancos centrales agregados habrá proveedores netos -en lugar de demandantes netos- de activos financieros por primera vez desde el inicio de la crisis financiera", inciden en UBS.

2.- Un aterrizaje forzoso de China

Dos de los últimos grandes sustos del mercado se produjeron tras las dudas sobre la salud de la economía del gigante asiático. La devaluación del yuan y unos datos macro más negativos de lo esperado provocaron sendos sustos en el parqué que, al final, han quedado en nada.

A pesar de que los temores sobre la situación de China parecen haber desaparecido de la mente de los inversores, los problemas del país siguen existiendo. "Una combinación de una alta deuda del sector privado y unas condiciones monetarias más severas son los riesgos más evidentes", señalan en la entidad, si bien confían en que los dirigentes "pueden manejar la actual ralentización del crecimiento de la economía".

"China ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento mundial observado en 2017. No obstante, recientemente ha mostrado indicios que apuntan a una ralentización de su actividad, un endurecimiento de su política y un aumento de los rendimientos de los bonos. Estos indicios han llevado a muchos a sugerir que la economía china seguirá ralentizándose en 2018", explican en el equipo de multi-activos de M&G.

3.- Las tensiones políticas

Aunque la historia ha demostrado que el mercado se recupera rápidamente de los grandes eventos geopolíticos, estos sí que son capaces de provocar turbulencias en las bolsas. Y 2018 viene cargados de ellos. Con las tensiones en Corea del Norte de fondo, continuarán las negociaciones comerciales entre China y EEUU, la situación en Irán seguirá desarrollándose, se celebrarán elecciones en países emergentes e Italia y las negociaciones del Brexit deben continuar.

"Tendría que surgir un gran shock político o de seguridad para disgustar a los mercados en el ambiente actual, pero consideramos ambos más probables ahora que durante la década previa", explican desde Citi.

En este sentido, el calendario marca unas elecciones en Italia el 4 de marzo y en Rusia el 18 de marzo. La negociación comercial del Brexit arranca a finales de ese mismo mes. En julio se celebrarán también comicios en México y en octubre en Brasil. Para completar el calendario, el 6 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones Mid Term en EEUU, en las que se renuevan los 435 asientos del Congreso y un tercio del Senado.

